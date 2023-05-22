“基于中国母乳研究的新一代婴配乳粉制造技术研究及示范”项目启动会召开

5月21日，“十四五”国家重点研发计划“食品制造与农产品物流科技支撑”重点专项——“基于中国母乳研究的新一代婴配乳粉制造技术研究及示范”项目启动会在黑龙江省哈尔滨市召开。据介绍，该项目由飞鹤乳业牵头。

项目启动会与会嘉宾合影。（受访者供图）

本次项目启动会由飞鹤首席科学家蒋士龙主持。来自中国农村技术开发中心、黑龙江省科技厅、上海交通大学、中国计量科学研究院、江南大学、扬州大学等单位的项目管理人员、项目咨询专家、（项目）课题负责人以及项目参与人员出席参会。

据了解，该项目将在未来的5年中，通过对标准化的母婴队列、精准的检测技术、多层次的功效评价、高保活的工艺技术等方面进行科研攻关，最终研制出基于中国母乳研究的中国新一代婴配粉。

飞鹤乳业董事长冷友斌在致辞中表示，作为项目牵头单位，飞鹤将和各参与单位强强联手，共同突破核心技术瓶颈，取得更多一流创新成果，升级打造更能满足中国婴幼儿营养需求的奶粉，全面提升产业化应用水平，引领中国乳制品行业提质增效。

中国农村技术开发中心项目流动专员徐斐然开展了项目实施与管理培训，从专项总体情况、专项管理落实和相关注意事项三个方面进行了详细介绍。

上海交通大学医学院公共卫生学院院长王慧在对项目课题和价值进行整体汇报时表示，项目团队将联合攻关，依托前沿技术、顶尖团队、扎实的基础、领先的产业化能力，确保超额完成任务。

启动会上，各课题承担单位对重点研发的研究背景、研究目标、研究内容技术路线、实施方案、研发团队等进行了详细地汇报。在朱蓓薇院士的主持下，专家组成员对各课题的实施方案进行点评，从课题实施方案可行性、课题衔接与协调、共性关键技术的攻关、产品创新及推广示范等方面提出了针对性的意见和建议。