提升水准 加快健全视障者服务体系

看书、看电影，对于普通人而言是寻常事，但对视障朋友来说，此前几乎是不可能的。这不仅使他们减少了娱乐的机会和途径，也使他们缺少获取信息、了解社会的途径，从而影响个人发展和社会融入。长期以来，国家通过发展盲文教育和盲文出版事业，使得视障者的阅读环境日益改善。但是，从总体上看，视障朋友的学习、生活和社会参与还存在许多障碍。今天，我们很高兴地看到，政府实施的视障者基本公共服务正在加强，许多社会公益组织也积极创新，不断拓宽为视障者服务的领域并提高服务质量，这是社会文明进步的重要表现。

为视障者提供无障碍服务，是国家无障碍体系建设的重要组成部分，是扎实推进共同富裕的具体行动。共同富裕包括物质财富和精神财富的极大丰富；同时，经济社会发展的成果应当让全民合理共享。为视障者提供无障碍服务有益于丰富视障朋友的精神文化生活，促进其身心健康、知识积累和能力提高，有益于他们了解社会、融入社会，获得个人发展，并为社会发展作出贡献。因此，国家和社会需要不断建设健全包括视障者服务在内的无障碍体系。一个国家或地区的无障碍水平是社会文明进步的重要标志，是衡量其福利水平的核心指标之一。建设面向视障者的无障碍服务体系，是一个复杂的系统工程，需要全社会共同努力。

一是完善视障者基本公共服务制度。要从满足视障者基本需要出发，加强针对视障者特殊需求的公共文化服务，推进公共设施设备和信息交流无障碍，逐步扩大视障者读物出版规模，实行公共文化设施对残疾人优惠开放。为视障者提供公共文化服务需要相应的成本，某些项目的成本还比较高，因而需要在科学合理的成本分析基础上，按照既尽力而为又量力而行的原则，逐步增设视障者基本公共服务项目，并采用切实可行的供给方式，以有效的实施机制稳步推进。

二是充分调动社会力量参与视障者服务。视障者的服务需求是多元化的，需要服务供给的内容不断扩展，服务供给的方式不断创新。因此，在加强视障者基本公共服务的同时，要鼓励公益组织和志愿者关注并积极参与对视障者的服务。社会力量为视障者提供的服务，是对基本公共服务的有益补充，同时也能为今后基本公共服务项目和范围的扩展探路。这里面，包括由公益组织设计并直接实施面向视障者的特定服务项目、公益组织为基本公共服务项目提供资金资助、志愿者参与政府组织的基本公共服务或公益组织实施的服务项目等。

三是逐步提高视障者服务专业化水平。为视障者提供服务是一类复杂的事业，需要有相当程度的专业水准。为此，需要逐步培养一批专业人士，适应这种需求及其变化趋势。多年来，一批具有爱心、恒心和进取心的志愿者在为视障者服务方面进行了持久的创新性探索，为视障者带去幸福，赢得了全社会的尊敬。同时要注意到，视障者是一个庞大的群体，其服务需求丰富多样，因而需要更多专业人士加入。这可能会成为现代服务业中重要的一类，此类服务工作也许可成为一种职业，如果发展得好，会增加许多技术含量较高的就业岗位。可以预期，未来为视障者提供专业化服务的将是专业人士与志愿者相结合的一支队伍。

四是逐步扩大视障者的服务范围。随着经济发展、社会进步和人民生活水平的提高，视障者的服务需求会相应提高，这就要求政府所提供的基本公共服务和社会力量所提供的各类服务项目逐步增多、范围逐步扩展、质量进一步提高。目前，视障者服务的项目、质量、供给能力在城乡之间和区域之间都存在明显的差距。为此，政府所提供的基本公共服务项目和供给能力需要增强公平性和可及性，由社会力量所提供的视障者服务也需努力扩大受益范围，逐步由大都市向中小城镇乃至农村延伸，让更多盲人朋友同沐阳光、共享温暖。

（作者：何文炯，系浙江大学残疾人共同富裕研究中心主任、中国残疾人事业发展研究会副会长）