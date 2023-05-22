把“食”事办在老年人的心坎上

【网言】

淄博又因为“食”事出圈了。不过，这次圈粉的不是烧烤，而是“长者食堂”。“长者食堂”专门集中为老年人提供便捷的餐食服务，当地政府对符合条件的助餐服务对象予以资金扶持。比如，60岁至69岁老人每餐只需支付两元钱，70岁至79岁老人一元钱，80岁以上老人免费。

在老龄化加深的现实面前，“长者食堂”的出现，既有效解决了老年人的就餐难题，让他们能够“食无忧”，又在一定程度上缓解了子女们照顾老人的压力，在工作中少了些“后顾之忧”。其实除了淄博外，全国不少地方都有“长者食堂”。结合各地实践来看，要长期办好“长者食堂”这件具有公益属性的“食”事，需要发挥好政府、社会、市场等方面的合力。这个过程中，一方面要加强规范管理、配套监管措施，确保老年人吃得放心、舒心；另一方面要解决好持续性运营的问题，确保“长者食堂”在兼顾公益事业与自身发展的良性轨道上长效运行。福州市围绕老年人生活所需，在此基础上，延伸出了反诈骗、用电安全、智能手机使用等各类课堂，以及义诊、书画展、花艺教学等多种功能。多元化的“长者食堂+”，也进一步提升了老年人的获得感、幸福感、安全感。“老吾老以及人之老”，老有所养、老有所乐、老有所依，是全社会的共同期待。把今天老年人的“食”事办实、办好、办久，回应好他们对养老的现实需求和美好期盼，也就是守护我们每一个人的明天。 （原载于新华网 作者：宋燕 摘编：刘朝）