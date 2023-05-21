柳州螺蛳粉 “网红”变“长红”

今年的“五一”假期，广西柳州这座城市旅客量大幅度上涨，许多游客为了那碗“酸爽臭辣”的螺蛳粉前来。

去年，广西柳州袋装螺蛳粉销售收入达181.8亿元，其历史性突破的背后，离不开大体量的原料供应，产业规模化给当地的农业发展带来契机。

小乡村 大动能

连日来，在广西柳州市柳城县社冲乡的螺蛳粉原材料基地里，农户们正忙着采摘、加工螺蛳粉原材料。据了解，近年来，该县积极打造柳州螺蛳粉原材料生产基地，在各乡镇大力发展竹笋、木耳、螺蛳等螺蛳粉原材料种养和加工产业，带动农户增收，助力乡村振兴。

作为社冲乡的龙头企业，广西绿星农业科技有限公司采用“公司+基地+合作社+农户”的发展模式，通过公司基地的专业技术制作菌种，联合社冲乡思乡源种养专业合作社，培训农户食用菌生产技术，带动农户种植杏鲍菇、毛木耳等特色食用菌，有效助力乡村振兴。

村民刘大姐从开厂就在这里工作了，现在从事打包业务，她告诉记者，工作没几年，她家就脱了贫，此前她一直在家务农，“现在我工资每个月能达到4000元，这在乡里已经很高了！”

近年来，社冲乡充分发挥产业基础优势、资源优势，将螺蛳粉原材料产业与现代农业示范区建设相结合，辐射带动全乡1000多名村民就业增加收入。

目前，社冲乡全力发展螺蛳粉原材料全产业链，推动豆角酸笋腌制加工基地、蛋用鹌鹑养殖基地、木耳种植基地、米粉加工和蔬菜种植基地建设，为柳州螺蛳粉产业发展提供优质原料。同时，辐射带动附近村屯群众发展木耳、麻竹、豆角、鹌鹑鸟等种植养殖，实现农民增收、农业发展和农村繁荣。现已完成千亩麻竹连片种植，木耳种植2000万棒，蛋用鹌鹑苗养殖300万羽，豆角种植超1000亩。

小配菜 大效益

小米粉形成了大产业，豆角、木耳、竹笋等作为制作螺蛳粉必不可少的配料之一，便成了农户们的“致富经”。

春天正值豆角播种的时节，在柳江区进德镇乐山村长安屯的豆角种植示范基地，机械开行、村民播种，村民们如火如荼地开展豆角种植工作。

“我们屯今年种了200多亩豆角，群众都非常支持。大家很开心也很勤奋，除非下雨天做不了工，天晴时都主动来做工，不讲究工钱得多少。我家入股了5亩，希望今年豆角实现大丰收。”村民黄大姐心里充满希冀。

豆角作为螺蛳粉原料之一，市场需求量大。看中这一市场前景，该村村民自筹资金4.6万元，平整修建了1.2公里的产业路，盘活了铁路沿线200多亩土地，大力发展螺蛳粉配套产业豆角种植，并以“村集体＋基地＋农户”的形式带领村民入股，最大程度利用好土地资源的同时，让村民与村集体增加收入，预计豆角亩产量4000斤。

像长安屯这样大力发展螺蛳粉原材料加工的村子，遍布整个柳州。2022年，柳州市引导县区大力发展竹笋、豆角、螺蛳、木耳等原材料产业，认定柳州螺蛳粉原材料生产示范基地20个，规模达到55.2万亩，带动20多万农村人口人均年增收近万元。

记者从柳州市农业农村局了解到，今年柳州市继续积极创建连片螺蛳粉原材料种养基地，扶持螺蛳粉原材料初加工，计划2023年，全市力争新建柳州螺蛳粉原材料示范基地8个，扶持柳州螺蛳粉原材料加工企业3~5个。

小米粉 大产业

2022年，柳州螺蛳粉全产业链销售收入600.7亿元，全产业链带动30多万人就业。柳州市市长张壮曾就“螺蛳粉特色产业”发言表示，随着产业发展壮大，要进一步释放产业的“外溢效应”，发挥产业带动力优势，推动柳州及广西区内各地发展原材料种植养殖，助力乡村振兴，实现一个产业带动一方就业、带富一方群众、带火一方经济。

为坚持以标准化、品牌化的工业理念和产业链思维来谋划螺蛳粉产业发展，柳州市完善标准体系，推动产业规范化发展。制定并严格执行相关标准，推动建立柳州螺蛳粉全产业链标准体系，全面梳理螺蛳粉全产业链6个子体系480项现行适用标准，2022年新研究制定柳州市地方标准84项。

还先后获批成立柳州螺蛳粉检验检测中心、广西柳州螺蛳粉质量检验中心、广西柳州螺蛳粉工程技术研究中心，覆盖预包装柳州螺蛳粉产品的全项检验能力，也涵盖螺蛳、酸笋等原材料安全性指标检验检测能力，目前中心检测能力已覆盖柳州螺蛳粉全产业链172个小类、173种产品和2374个项目参数。

今年以来，柳州还开始实施螺蛳粉全产业链“六大行动”，其中包括“强品牌”行动、实体餐饮店提升行动、原材料品质提升行动、“线上线下”市场拓展行动、扩大出口行动、产业数据平台建设行动，以推动柳州螺蛳粉全产业链高质量发展。（记者 庞慧敏 通讯员 蒋少萱）