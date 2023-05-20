陪诊师：做患者的“临时家人”

在北京、上海、重庆等多个城市，陪诊师作为一个新兴职业正悄然兴起。今年35岁的韩铮从事陪诊师工作两年多，“幸福感很强”是他对这份工作的评价。“工作时间灵活自由、能够帮助有需要的人是大部分人选择成为陪诊师的主要原因。”韩铮说，随着社会老龄化程度加深，陪诊师越来越被大众认可，看到患者就诊更加安心舒适，自己也非常开心。

细心“跑腿”

下午1时许，距离医生接诊还有约半个小时，韩铮到达同仁医院门口等候患者的到来。“一位老人因眼痛和视力减退，专门从山东烟台来到北京，希望得到知名专家诊治。”韩铮告诉记者。

和老人会合后，韩铮在拥挤的候诊大厅找到一个空座，将他安顿好。之后，韩铮前往窗口排队，办理取号等事宜，并通过导诊台确认是否需要预先进行视力检查。

候诊过程中，韩铮一边关注大屏幕上的叫号情况，一边询问老人之前都做过哪些检查。一个半小时后，韩铮帮助老人顺利完成问诊，拿着医生开具的病例记录，把医嘱逐项念给老人确认，再将他送上出租车。

“这个职业的进入门槛并不高，但需要耐心、细心、热心。很多患者处在病痛之中，陪诊师既要保证顺利完成问诊，还要尽可能缓解患者焦虑、紧张等情绪。”韩铮说。

韩铮原本从事国际贸易工作，偶然看到的一则新闻促使他选择成为一名陪诊师。“2021年，我看到新闻报道说，一些外地患者因各种原因不方便到北京，于是成立了病友群，由北京本地的患者帮助他们代问诊、代取药。这让我很受触动。”韩铮说，由于在大城市工作的年轻人比较忙，老年人无人陪诊的情况越来越多，许多外地人不方便就诊的情况也很多，他们都有陪诊的需求。

从业两年来，韩铮发现，在众多线上平台上，陪诊服务的搜索热度不断上升，在选择陪诊服务的患者中，超过70%的人来自外地。“小到取送报告、复印病历、代取中药、医嘱提醒，大到就医导诊、陪同检查、诊前咨询，陪诊师几乎包揽了与看病相关的工作。”韩铮说，在节约就诊时间的同时，节省了食宿等开支，降低了就医成本，这是患者找陪诊师的主要原因。

真心陪伴

医院太大像迷宫、科室太多不好找、设备智能太复杂、身体虚弱无人陪……每天辗转于不同医院，韩铮对于老年人“独自看病难”的问题深有体会。在他看来，陪诊师除了完成代取报告、邮寄病例、代预约等“跑腿”工作，还承担着患者“临时家人”的角色。

“不少老年人行动不便，但排队取药、检查缴费往往需要来回跑，再加上对自助机操作不熟练，就医确实存在诸多不便。”韩铮说。

《第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查成果》显示，2020年，我国失能老年人已达4200万，空巢和独居老年人达1.18亿，看病就医已成为这部分人群面临的突出困难。“我陪诊过很多老人，订单大多是子女下的。这些老人或有慢性病，或是身患癌症需要定期化疗，一个月跑医院五六次，子女们分身乏术。”韩铮说。不久前，韩铮陪同一位患有帕金森病的老年患者前往医院就诊。因在外地出差，患者的女儿委托他帮助父亲完成就医，并完整转达医嘱。

需要陪伴看病的不只有老年人。漂泊在外的独居年轻人、疲于照顾孩子的宝妈、需要产检的孕妇、病急不知如何投医的“小白”……当身体的痛苦与精神的孤独同时袭来，即便是年轻人也会变得脆弱。在韩铮看来，陪诊师临时代替家人陪同患者看病，不仅要提高就诊效率，帮助病人尽快缓解病痛，同样重要的是给予病人一份温暖的陪伴。

用心提升

除了“跑腿”之外，陪诊师还需要具备必要的职业技能。韩铮说，刚入行时，自己下了不少笨功夫。比如，陪同患者去一个不熟悉的医院，他会提前跑一趟，了解开诊时间、挂号数量、检查注意事项，还会摸清每个科室、检查室、缴费处的位置。

为了帮助患者高效预约诊疗，韩铮下载了近30家医院的客户端，每天关注医院的最新动态，了解各医院的专长和相关医保政策。

随着陪诊服务走入大众视野，行业的规范化发展也受到关注。调查显示，由于行业制度尚不健全，从业人员资质水平参差不齐、缺乏规范的岗前培训等成为影响陪诊师职业发展的“绊脚石”。韩铮认为，对一名合格的陪诊师来说，要不断加强学习，既要具备熟练使用互联网的技能，还要有基础的医疗知识，成为医生与患者之间的桥梁。韩铮这样想也这样做，持续努力提升自己，今年4月，他参与心肺复苏、创伤救护的理论和实操培训，拿到了由北京市红十字会核发的救护员证。