按摩三穴位缓解眼干眼涩（中医养生）

很多人被眼干、眼涩症状困扰。天天与手机、电脑、电视机形影不离，长时间用眼过度，容易导致这些症状频频发生。虽然滴眼药水能短期缓解症状，但是不能解决根本问题。

《黄帝内经》曰“久视伤血”，体现出眼睛与血的密切关系。长时间用眼，不仅使眼部血液运行不畅，导致气滞血瘀，也会消耗气血，影响气血对眼睛的濡养，出现干涩。风为百病之长、六淫之首，易与他邪相合为病，眼干、眼涩等症状，无不与风邪有关。因此，治疗眼干、眼涩，要针对以上病因，施以祛风散邪、养血填精之法。腧穴调理是缓解眼干、眼涩症状的有效方法。

风池穴 足少阳胆经腧穴，在项部，枕骨之下，胸锁乳突肌上端与斜方肌上端之间的凹陷中。按揉风池穴，可促进头面部气血流通，有效缓解眼干、眼涩。

曲池穴 手阳明大肠经合穴，在肘外侧，尺泽与肱骨外上髁连线的中点处。曲池穴是表里双清的腧穴，可疏散外感风热，适用于阳明内积热邪所致的眼干、眼涩、眼痛等头面目疾患。

太溪穴 足少阴肾经原穴，在踝后内侧，内踝尖与跟腱之间的凹陷中。太溪穴名意指肾经水液在此形成较大的溪水，按揉太溪穴，可调补肾经气血，有助于缓解眼干、眼涩等症状。

《 人民日报 》（ 2023年05月19日 19 版）