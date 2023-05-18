国际疫苗研究所首次在中国建立联合研究机构

中新社天津5月17日电 (孙玲玲 蓝芳)记者17日从南开大学获悉，16日，“国际疫苗研究所南开联合研究中心规划和运营合作谅解备忘录”签约仪式在南开大学举行。这是由联合国开发计划署倡议成立的国际疫苗研究所首次在中国建立联合研究机构。

根据备忘录内容，双方将共建“国际疫苗研究所南开联合研究中心”，在疫苗研发、公共卫生、国际安全、人员交流、联合人才培养等领域深入合作，开展一批具有引领性和前瞻性的世界级研究项目，并在科研成果转化、技术转移、专业人才培养等方面主动链接“一带一路”国家和中低收入国家，打造具有引领性、示范性、创新性的合作模式，为世界公共卫生安全和“人类卫生健康共同体”建设贡献智慧和力量。

国际疫苗研究所(International Vaccine Institute)成立于1997年，是由联合国开发计划署(UNDP)倡议成立的非营利性国际组织。其使命是为全球公共卫生发现、开发和提供安全、有效且负担得起的疫苗。中国于1997年签署“关于建立国际疫苗研究所的协定”，成为其成员国之一。

国际疫苗研究所所长Jerome H. Kim表示，疫苗技术和研制能力的创新事关人类生命健康，希望与南开大学开展深入合作，通过科技推动疫苗研究和发展，面向全球提供优质国际公共产品，积极推动全球公共卫生事业发展，为人类生命健康和福祉作出贡献。(完)