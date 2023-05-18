发挥引擎作用，促进健康消费提质升级

消费是我国经济增长的重要引擎。习近平总书记指出：“必须大力实施扩大内需战略，采取更加有力的措施，使社会再生产实现良性循环。”中央经济工作会议将“着力扩大国内需求”作为2023年重点工作任务，提出要把恢复和扩大消费摆在优先位置。聚焦这一重大战略决策，近日，受中共中央委托，农工党中央调研组围绕“稳增长 惠民生 促进健康消费”主题进行了年度重点考察调研。

此次考察调研由农工党中央主席何维、常务副主席杨震带队。

“农工党中央把‘恢复和扩大消费’聚焦到健康消费领域，着眼人民群众对健康消费的需求、意愿、潜力，围绕健康消费新业态、新模式开展实地调研。”农工党中央专职副主席王路介绍，调研组将充分梳理、分析研究此次调研成果，多角度探讨促进健康消费的对策建议，做好建言资政工作。

主动健康消费大有作为：市场前景广阔

随着我国经济发展和人民生活水平提高，人们的健康意识越来越强，以营养、心理、身体健康等方面为代表的主动健康消费覆盖广、需求多、潜力大，市场前景广阔。

“当下，公众的健康消费观念越来越重视‘治未病’。从消费行为看，营养食品、健康体检、疾病早筛、运动户外等主动健康消费品类显著增长。”京东健康集团首席执行官金恩林向调研组介绍。

京东消费及产业发展研究院公布数据显示，2022年我国预防式健康类消费需求同比增长约35%。其中，家用指尖血糖仪成交额同比增长678%；重疾早筛、慢病检测等健康服务成交额同比增长超80%；羽毛球、乒乓球等运动项目装备成交额同比增长超60%……多领域健康产品和服务消费市场规模呈现加速增长态势。

如何更好地满足人民群众对健康消费的需求，实现健康消费升级？必须不断加快推进健康领域科技创新，以高质量供给创造和引领健康消费需求。

在成都拟合未来科技有限公司，创始人向调研组展示如何同“魔镜”中的虚拟教练互动，用户足不出户即可接受健身指导；在北京食品科学研究院，多种食品加工领域技术研发成果为公众食品安全保驾护航；在北京市精神卫生保健所，调研组听取了全球首个基于微表情的抑郁症筛查系统的工作原理，了解心理疾病筛查与人工智能科技的结合运用……

“消费是畅通国内大循环的重要引擎，而健康消费是消费市场最具活力的细分市场之一。”调研组认为，促进健康消费，对于构建新发展格局、实现高质量发展具有重要意义，也是增强人民健康福祉、提升生活品质的题中之义。

聚焦“一老一小”：养老、托育同向发力

健康消费如何惠及“一老一小”重点人群？如何提升养老托育专业服务的标准性、可及性？如何挖掘“一老一小”重点人群专属健康消费潜力？

“不同服务、不同情况老年人的照护怎样收费？”“这里的医疗服务有什么特色？”……在成都锦城社区综合体今福蓉高新长者之家，调研组详细了解当地医养结合、适老化改造、一站式养老服务的实践经验。

据介绍，2021年以来，四川省省级财政投入1.39亿元，支持150个医疗机构建设医养服务中心。

儿童健康消费方面，北京市卫生健康委有关负责人介绍，截至2022年底，北京有提供托育服务机构近600家，托位总数超32000个，千人口托位数约1.48个，但仍有较大缺口。

“据我们了解，增加幼儿园办托、开办更多普惠性托育机构是未送托家庭的主要诉求。许多大型城市均存在这一状况。”北京优儿启程妙思托育服务有限公司负责人说。

调研组认为，包括托育在内的儿童专属健康消费，既是影响生育意愿的重要因素，也是重要民生保障。

“要坚持问题导向，围绕当前居民健康关切、主要影响因素靶向施策、精准培育引导。”调研组建议，把健康消费引导到对促进健康科技进步必需、促进群众健康必需、促进经济高质量发展必需的消费领域和消费方向上去。

聚焦健康产业：新业态、新模式协同发展

当前我国健康产业出现哪些新趋势、新业态、新模式？如何促进健康消费与健康产业协同发展？

智能穿戴、中医康养、医学美容、口腔医疗……近年来，人民生活水平的提升催生我国健康产业活力加速释放。为此，调研组走访了一批新型健康产业集群，了解产业新动态。

3D打印的牙套、种植牙精密加工车床、集成式口腔CT……在四川期间，调研组调研了中国牙谷产业园。中外各大高端口腔装备和材料生产企业汇集于此。围绕牙健康消费的全产业链产能持续提升，有望进一步助推降低国内牙健康消费费用，提升人民群众牙健康消费意愿。

月均用户数已超3600万人、最受欢迎的线上消费品是智能运动手环……在京期间，调研组走访北京卡路里科技有限公司，考察了Keep在线健身应用程序及智能穿戴产品的发展新趋势。而总部位于四川，同为运动社交平台的咕咚户外跑步App也已有近2亿用户。

“促进健康消费，既能拉动消费，又能提升人民生活质量。”调研组认为，积极探索符合中国国情的健康消费发展模式，借助国内大市场优势，既满足好人民群众的健康消费需求，又进一步对外发展，从而实现引领世界健康产业发展。

中央统战部、国家发展改革委、商务部、国家卫生健康委等有关部门同志参与调研。（记者顾天成）