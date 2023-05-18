城乡持证残疾人就业人数达905.5万人

本报北京5月17日电 （记者刘博通）近日，中国人民大学残疾人事业发展研究院、社会科学文献出版社、中国残疾人事业新闻宣传促进会共同在京发布了残疾人事业蓝皮书：《中国残疾人事业研究报告（2023）》（以下简称《蓝皮书》）。

《蓝皮书》指出，我国残疾人劳动就业受到高度重视，就业质量逐渐提升。截至2022年底，全国城乡持证残疾人就业人数达905.5万人。另据2017—2021年残疾人就业统计分析，知识技术型就业岗位数量在逐渐增加，劳动密集型就业岗位数量在逐渐减少。其中，按比例就业、集中就业及公益岗位等3项就业人数的占比由11.88%上升到13.99%，上升了2.11个百分点；农村养殖与灵活就业人数的占比由79.1%下降到77.2%，下降了近2个百分点。

社会保障制度逐步完善，平等共享机制逐步形成。2014—2021年，残疾人参加基本养老保险人数由2180.0万人上升到2733.1万人，平均每年增加79.0万人，获得养老保险资助补贴人员由613.9万人增加到978.6万人，领取养老金人数由858.6万人上升到1176.8万人。截至2021年，残疾人医疗参保率达97.05%，参保人数达3554.8万人，较2015年增加958.85万人。截至2021年底，全国共有残疾人托养服务机构11278家，2013—2021年共有165万人次残疾人接受托养服务，670余万人次残疾人接受居家服务。

残疾人健康服务水平不断提高，健康权益得到保障。截至2021年底，全国已竣工康复设施1164个，设立全国残疾人专业康复服务机构11260家，36.3万名残疾儿童得到康复救助，850.8万名残疾人得到基本康复服务。

特殊教育不断发展，残疾人受教育权益得到保障。2021年，我国特殊教育专任教师达6.90万人；特殊教育学校数由2013年的1933所增加到2021年的2288所，在校学生数由2013年的36.80万人增加到2021年的91.98万人。在普通学校随班就读的残疾学生规模不断扩大，由2013年的19.10万人增加到2020年的43.58万人，增长128.17%。

《 人民日报 》（ 2023年05月18日 11 版）