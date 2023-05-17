为“智慧药房”按下快进键

家住四川省成都市成华区的王大爷患有慢性疾病，每隔半个月都要去社区医院复诊、开方、取药。他腿脚不利索，常常要等到家里人有时间陪同前往的时候才能去医院。

就在不久前，王大爷楼下的药房接入了智能问诊系统，在药房内就可以完成复诊及取药流程，省时省力。若想在线同医生进行进一步沟通，只需使用手机登录即可，还能随时翻阅问诊记录，更好记录自身健康情况。

这一整套智能系统叫作“智云问诊”，由毕业于英国剑桥大学的匡明带领团队研发。在匡明看来，数字化可以为智慧医院建设更好赋能，提升医院的信息化建设水平，也能让患者更好受益。如今，他与团队正将数字化管理系统带到药房，希望能通过应用新技术，为传统药房插上智慧双翼。

寻医问药更便捷

滑开手机，便能在线问诊；来到楼下药房，就能便捷续方……近年来，随着人工智能、5G通信、云计算等一系列数字技术在医疗领域的应用，智慧医疗等新医疗业态频频涌现，展现出蓬勃发展态势。数据显示，截至2022年12月，我国互联网医疗用户规模已达3.63亿，数字医疗为解决优质医疗资源共享等问题提供了可行方案。

匡明认为，数字经济赋能传统产业升级改造，不仅关乎民生福祉，也关系到地方经济发展。在《“健康中国2030”规划纲要》和“十四五”规划中，都对医疗数字化提出了要求，这对企业来说是很好的发展机会。

记者注意到，如今从前端的制药企业、医药供应链到后端的医院、药房等，都已逐渐开展了数字化建设。在业内分析人士看来，作为卫生健康领域的主力军和主阵地，公立医院正在通过数字化理念、方法及手段，从“信息化”转向“智慧化”。而与此同时，对于医药供应链而言，企业数字化转型后，内部经营效率将有所提高，在强化药房智慧管理方面，也将进一步凸显互联网医疗的可挖掘价值。

连接医院与药房

今年1月，智云健康与陕西医药控股集团有限公司及陕西医药控股集团派昂医药有限责任公司签署战略合作协议。根据协议，三方将通过业务合作及股权投资，在药品销售及采购、仓储及供应链协调、民营医院集团采购组织及药店SaaS（意为通过网络提供软件服务）解决方案等领域进行战略合作，进行医疗数字化转型的新尝试。

匡明表示，在过去，互联网医院的建设方式重在将医院的线下服务搬到线上，但对于推动整个数字医疗运转来说，与“药”相关的处方流转等功能，同样需要纳入系统设计之中。作为医药流通的重要载体、基础医疗服务的重要组成部分、院外医疗的重要补充，药房的数字化转型也很重要。

“当药房SaaS承担起部分远程问诊、电子处方、处方审核、指导用药等功能，也可以一定程度上缓解我国执业药师的供求矛盾，降低药房的运营成本。我们希望可以连接医院与药房，同时，我们与医院还可以进一步搭建个人慢病管理平台，为患者提供‘平台问诊+在线指导’的多层次健康服务。”匡明说。