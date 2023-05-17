推动餐饮消费加快恢复向好

聚焦消费新需求，提高供需适配性，推动餐饮业技术创新、模式创新和场景创新，提高运营管理各环节数字化水平，实现餐饮业高质量发展

今年以来，餐饮消费恢复向好，市场销售稳步增长，不少餐厅门口又排起了队。很多餐饮企业聚焦消费新需求，推进餐饮和旅游、会展等产业融合发展，推出更有文化味的新产品，努力提供更加多样化、个性化的餐饮消费体验，进一步激发了餐饮消费的活力。商务部发布的数据显示，“五一”假期全国重点餐饮企业销售额同比增长57.9%。

餐饮业营业收入占我国社会消费品零售总额比重10%以上，吸纳就业超过2000万人，是促消费、惠民生、稳就业的重点领域。促进餐饮业高质量发展对于扩大内需、推动形成强大国内市场、服务构建新发展格局具有重要意义。“五一”假期餐饮消费的亮丽成绩，充分展示了我国餐饮消费市场的蓬勃活力和巨大潜力。

要继续大力推动餐饮业技术创新、模式创新和场景创新，特别是推动餐饮业数字化、连锁化发展。当前，消费者获取信息的渠道更加多元，相关企业要加强创新，持续推出新的产品和服务，同时要研究不同渠道的特点，积极应用新技术，提高运营管理各环节数字化水平。相关政策要进一步鼓励餐饮企业创新，多措并举推动餐饮业创新发展。

强化政策支持，提振发展活力。不少餐饮企业尤其是小微餐饮企业的自我发展、扩张和创新能力近几年受到一定影响，需要逐渐恢复。立足当下，对一些前期实施较好的纾困政策可考虑适当延长，帮助更多餐饮企业走出困境，提振发展活力。

放大品牌效应，拓展发展空间。今年以来，广东和四川等地接连举办美食节等餐饮消费主题活动，取得了较好效果。这些主题活动既富有地方特色，又有一定文化内涵，也符合消费升级方向，有利于培育地方餐饮文化品牌，促进消费可持续增长。

加强安全监管，提升供给质量。食以安为先，保障食品安全是餐饮业健康可持续发展的前提。餐饮业自身要建立起诚信、自我约束的机制，监管部门要完善全链条跟进监管体系。引导人们树立健康饮食、反对铺张浪费，促进餐饮业健康发展和餐饮消费可持续增长。

背靠中国大市场，餐饮消费的市场空间仍然很大。聚焦消费新需求，营造新场景，发展新模式，提高供需适配性，能在更好满足消费者需求的同时，激发餐饮消费的更大潜力，实现餐饮业高质量发展。

《 人民日报 》（ 2023年05月17日 19 版）