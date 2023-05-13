北京市大中小学校基本实现AED全覆盖

在北京市少年宫，北京急救中心讲师现场教授心肺复苏术

安全生产和火灾隐患大排查大整治在行动

5月12日是全国防灾减灾日。昨天上午，北京急救中心的急救讲师们来到北京市少年宫多功能厅，为100名来自北京市教育系统的教职员工进行了校园急救技能培训。大家现场学习心肺复苏术、自动体外除颤器使用、气道异物梗阻解除术、创伤大出血现场止血等校园必备急救技能。据了解，像这样的培训活动本市正持续开展，按照北京急救中心的计划，到今年年底，将有累计超过30万高风险岗位人员接受急救技能培训，目前本市大中小学校已基本实现AED（自动体外除颤器）全覆盖。

“实施心肺复苏时，要双手交叉，手掌放在患者两乳连线的中间位置，用髋部和腰部的力量下压，下压深度大约5厘米……”昨日上午，在北京市少年宫教学现场，北京急救中心主任医师、北京急救医疗培训中心主任陈志给大家细致讲解心肺复苏术的要领。随后，大家在各自的模拟人面前，在医务人员的指导下，认真练习，并顺利完成了“施救”任务。

陈志介绍，目前，有关应急救护的知识与技能已经全面纳入到了国家课程和教材建设中。急救教育作为重要的教育教学内容在相应学科中落实。北京急救中心/北京急救医疗培训中心多年来在校园里持续开展急救科普培训工作，让“120急救科普大讲堂”走进社区小学、中学、大学；同时，中国医院协会急救中心（站）分会正在组织全国120院前医疗机构在属地广泛开展急救知识进校园系列科普活动，帮助师生掌握急救技能。

“青少年是伤害高发人群，学校是应急设备配置、急救知识普及的重点场所。”陈志介绍，目前本市大中小学校已基本实现AED全覆盖，未来应急能力的配置还将不断提升。同时，120急救大课堂已在和平门幼儿园、育民小学、三帆中学、北京大学等70余所大中小学校开展急救培训，累计培训教职员工、学生2万人。今年将继续在40所大中小学和50个其他公共场所，对高风险岗位人员进行规范化急救培训。

北青报记者了解到，北京急救中心/北京急救医疗培训中心从2007年开始就针对北京市地铁站台高风险职业人群进行急救培训。2010年以后，每年培训约3000人。北京急救医疗培训中心的《初级急救员》证书已经成为北京市地铁公司新职工上岗前必备证书。

此外，120急救讲师还在本市中小学、博物馆、大型商场等其他大型公共场所开展了标准化、高质量的急救培训工作。陈志介绍，根据规划，至今年底，本市交通枢纽、公园景区等重点公共场所将实现AED等急救设施设备全覆盖，重点公共场所从业人员急救知识普及率不低于80%，获得急救培训证书比例不低于40%。届时累计将有超过30万高风险岗位人员接受急救技能培训，急救知识普及辐射50万至100万人。

为提高公共场所AED的应用效率，北京急救中心从2020年开始对社会公共场所配置的AED进行现场踏勘，对安装单位进行现场安装指导，并明确管理方案等。目前已完成980台AED在120调度系统电子定位工作，2023年预计完成3000至5000台AED的定位工作，形成城市AED电子地图，当呼叫者拨打120时，调度人员可在电子地图上找到适宜的AED提示目击者取用，并指导其操作，更高效地发挥急救作用。 文/本报记者 蒋若静

摄影/本报记者 袁艺