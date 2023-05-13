春夏之际捏捏手 给宝宝拔拔个儿

春夏之际，光照充足，气温升高，是天地万物迅速由“生”到“长”的时期。且春末夏初，气温变化频繁，宝宝易感受外邪，出现呼吸道感染等疾病。此时小朋友日常应该注意哪些方面，才能实现“生长”呢？中医就来跟家长们介绍几个小儿推拿保健的手法，助力孩子长个儿强心。

推拿前，家长洗净并搓热双手，推拿小朋友的左手，可涂抹少许滑石粉或者润滑油进行润滑，小朋友坐位或卧位均可。以下为推拿手法具体操作。

清补脾 沿拇指桡侧缘由指根向指尖方向推之为清，由指尖向指根方向推之为补，来回推之为清补。

清肝经 由食指根部推至食指尖。

清肺经 由无名指根部推至无名指尖。

此外，一些医疗机构也推出了生长贴。生长贴贴敷有健脾、补肾、助生长的功效。小儿推拿配合不含激素的纯中药生长贴外用，可有效起到促进生长发育、提高免疫力的作用。

给娃的养生小贴士

多吃时令蔬果，少吃肥厚油腻，以顺应自然界阳气逐渐上升的气候特征。可补充富含钙质的食物，如牛奶、豆制品、芝麻、虾皮、海带、荠菜、蘑菇等。

多参加户外活动，少看电子产品。晒太阳可以促进维生素D的生成，有助于钙、磷等微量元素的吸收，还具有改善睡眠、提高免疫力等作用。跳绳、打篮球、打排球、引体向上等运动能牵拉肌肉和韧带，对脊柱四肢骨骼的增长有很大帮助，还可以愉悦心情。

保证充足睡眠。研究表明，晚上10点到夜间1点，是生长激素分泌的高峰期。充足的睡眠，有助于孩子身高的增长。

文/韩谨 张章（北京市鼓楼中医医院）