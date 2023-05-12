加强护理工作者队伍建设 提升人民健康服务水平

新华社北京5月11日电 2023年“5·12”国际护士节前夕，中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中到北京大学第一医院看望慰问一线护理工作者，向全国广大护理工作者致以节日问候。

刘国中指出，习近平总书记非常关心关爱广大护理工作者，强调要把加强护士队伍建设作为卫生健康事业发展重要的基础工作来抓。近年来，我国护理事业发展成效显著，护士总量达520多万人，护理服务能力持续提高，为守护人民身体健康和生命安全提供了有力保障。特别是在抗击新冠疫情中，广大护理工作者义无反顾、不负重托，辛勤奋战在第一线，为疫情防控取得重大决定性胜利作出了重要贡献，无愧“白衣天使”的光荣称号。

刘国中强调，护理工作是卫生健康事业的重要组成部分，护理工作者是推进健康中国建设的重要力量。要健全护理服务体系，加强人才培养，创新服务模式，扩大服务覆盖面，为人民提供全生命周期健康服务。要健全保障激励机制，落实好各项待遇，不断改善工作条件，增强护理岗位吸引力。要大力宣传先进典型和事迹，在全社会营造尊重护理工作者、支持护理事业的良好氛围。希望广大护理工作者继承和发扬优良传统，践行崇高职业使命，在平凡岗位干出不平凡的事业，以优质服务增进人民健康福祉。

《 人民日报 》（ 2023年05月12日 02 版）