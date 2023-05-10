“医家人”，心连着心

图为部分海归专家在荆门市中心医院义诊现场，图片从上到下依次为：中国医学科学院阜外医院结构性心血管病中心主任郑宏（左）、北京宣武医院颅底和脑肿瘤中心主任肖新如（右）、中国医学科学院肿瘤医院胸外科副教授郭威（持片者）。

前不久，欧美同学会医师协会的一支海归医生团队从北京前往湖北荆门，在当地开展了一场义诊活动，医生来自心血管内科、胸心外科、肿瘤科、老年病科、康复医学科等多个领域，“欧美同学会医师协会定点帮扶合作单位”也在荆门市中心医院同时揭牌。参与义诊的医生们纷纷表示，要将优质医疗资源下沉基层，送到群众家门口，为促进当地医疗水平提升出一份力。

北京专家来到了家门口

得知中国医学科学院阜外医院结构性心血管病中心主任、欧美同学会医师协会副会长兼秘书长郑宏参与这次荆门义诊，4月22日清晨，40多岁的金大姐与家人专程驱车从襄阳赶来，希望能请专家给瞧瞧病，听听北京的大夫怎么说。

“郑主任是这方面的专家，我们一直想去北京挂他的号，但出于各方面考虑还是没有成行，之前请武汉的专家看过。这次北京的专家来到了家门口，我们可高兴了。”金大姐患有先天性心脏病，在6岁时就做过手术，但近年来病情时有反复。有的医生建议再动一次手术，有的医生则建议轻易不要动刀，到底使用哪种治疗方案，她拿不定主意。郑宏看过之后，还是建议她先不要手术，“‘心脏的毛病不到必须切的时候不要随意动刀’，郑主任的这句话让我心里有底了。”金大姐说。

一上午时间里，义诊专家共接诊患者150余人。与郑宏一同赴荆的团队人员还有北京宣武医院颅底和脑肿瘤中心主任肖新如，中国中医科学院广安门医院原副院长、老年病科主任医师危剑安，中国医学科学院肿瘤医院胸外科副教授郭威，北京天坛医院神经康复科副教授李伏林。义诊结束后，郑宏、危剑安、李伏林还来到荆门市中心医院心血管内科、老年病科·中医科、康复医学科开展专家查房、学术带教等活动。

“一些患者有前往一线城市就医的需求，但无法承担相关费用。希望这次义诊能让患者们享受到更好的医疗服务，同时，也拉近了顶尖医生与基层医院的距离。”留德博士、荆门市中心医院副院长王凡说。

将优质医疗资源下沉基层

欧美同学会医师协会是欧美同学会（中国留学人员联谊会）下属的专业委员会，成立于2014年10月，由来自北京协和医科大学、北京大学医学部、首都医科大学等医学院校及其附属医院为主的留美、法、德、英、俄等数十个国家的归国学者发起。截至目前，协会已拥有会员2000余人，成立下属医学专业委员会13个，包括肝胆外科、眼科、血管、心血管外科、中西医整合消化病学、脑血管病等门类。

从抗击新冠疫情到开展公益问诊，从建设海归医生工作站到与基层医院共建培训基地……近年来，欧美同学会医师协会专家的足迹遍布祖国大江南北，他们充分发挥专业所长，希望能用所学所专造福患者。

“留学医务人员在回国之后，常常有一种情怀，希望能用自己的本事帮助更多的患者。不少人现在已是所在单位的骨干，但只要他们时间允许，都愿意多出一份力，我觉得这是留学报国的精神，也是医者仁心的笃定，是一代代传承下来的。”郑宏说。

打造“带不走”的医疗队伍

1996年，郑宏前往法国Parly-II心血管病医院介入中心做访问学者和客座教授，1997年7月1日，香港回归祖国的这一天，让他终生难忘。“我记得那天我独自一人在租的房子里炒了几个菜，把专门从北京带的二锅头也拿了出来。在凡尔赛看着香港回归的电视转播，喝着二锅头，眼泪情不自禁地直往下流。”郑宏动情地回忆。

就在那天晚上，郑宏给江西医学院的临床老师吴印生教授写了一封长信，袒露了自己的志愿与心扉。此后不久，他又将自己在国外学习的心得体会和对国内医院发展的想法、建议，向自己所在的阜外医院领导写了一篇长篇报告，还制作了一份“阜外医院发展规划图”供院领导参考。

此次与荆门市中心医院结成定点帮扶，郑宏也希望能将此作为欧美同学会医师协会与基层医院共同分享优质医疗资源的模板，在今后推广到更多地区。

在郑宏看来，许多基层医院已经配备了高端医疗设备，“以荆门市中心医院为例，磁共振、达芬奇机器人这些设备都有，甚至连心脏外科手术的体外循环等设备也都齐全，现在需要做的是在技术普及上发力。医院已经开展了一些技术普及工作，但还是不够充分，接下来我们要做的是帮医院补齐短板，扶上马再送一程，将这里作为欧美同学会医师协会的一个培训基地。”

郑宏坦言，医学人才的培养曲线较长，这对欧美同学会医师协会如何更好发挥作用提出了更高要求。“医师协会希望能通过定点帮扶、人才基地等形式搭建桥梁，做好‘传帮带’。同时，建立长效人才培养机制，打造一支‘带不走’的医疗队伍，让这支队伍今后还能支援别的地方，这是我们最想做的事。”