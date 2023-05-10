让老旧小区成为更高品质生活空间

老旧小区改造不仅要注重满足居民安全需要和基本生活需求，也要考虑如何根据实际条件打造更高品质的生活空间

老旧小区改造是提升群众获得感的重要工作。近年来，城镇老旧小区改造工作驶入快车道。近5年，全国改造16.7万个老旧小区，惠及2900多万户、8000多万居民，极大改善了部分群众的生活条件。不久前，住建部负责人介绍，2023年有望再开工改造5万个以上老旧小区，力争让2000万居民获益。政府改善群众居住条件的不懈努力，给更多人带来温暖和希望。

住有所居是人民美好生活的重要基石。习近平总书记指出：“人民群众对实现住有所居充满期待，我们必须下更大决心、花更大气力解决好住房发展中存在的各种问题。”几十年来，我国城乡居民住房条件明显改善，但部分老旧小区出现失修、失管、失养，以及市政配套设施不完善等现象，亟待改造。当前，我国常住人口城镇化率已达65.2%，城市建设的重点转入对存量的提质增效阶段，把推进城镇老旧小区改造摆上重要议事日程，不仅有助于改善人居环境，促进产业投资，还可以优化城市功能。

社区是提供基本公共服务、提高人民生活品质的关键载体，老旧小区改造要在更好满足居民生活需要方面下更大功夫。国办印发的《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》提出，“推动建设安全健康、设施完善、管理有序的完整居住社区”。也就是说，老旧小区改造不仅要注重满足居民安全需要和基本生活需求，也要考虑如何根据实际条件打造更高品质的生活空间。比如，除了加装电梯、完善配套设施等，还应考虑在小区及周边配建幼儿园、老年服务站、理发店等社区公共服务设施；不仅要增加公共活动场地，还应进行适老化和适儿化改造。

这并不是说要进行大拆大建，而是要通过合理的微改造，让居住在老旧小区的群众生活更方便、更舒心。事实上，一些地方已进行了有意义的探索。比如，江苏印发《城镇老旧小区改造适宜推广应用技术手册（试行）》，整合了适老社区、儿童友好型社区等理念，提出基础设施改造和公共空间优化等技术体系，并列举技术要点，提供“菜单式”改造清单。坚持以人为本，把握改造重点，坚持尽力而为、量力而行，定能把城镇老旧小区改造这项惠及民生的好事做好。

群众的生活品质，和社区治理水平息息相关。老旧小区改造不仅是房屋和环境的翻新，更是在基层推进的一项社会治理工程。老旧小区改造就在居民身边进行，应充分尊重居民意愿，改造前问需于民，改造过程请居民监督，改造后问效于民。将社区治理能力建设融入改造过程，并以此为契机完善小区长效管理机制，有助于激发居民参与改造的主动性、积极性。改善硬件设施的同时，实现治理“软件”的同步升级，才能让社区始终葆有生机活力。

城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，党和国家高度重视，广大群众殷切期盼。新征程上，坚持以人民为中心的发展思想，大力改造提升城镇老旧小区，推动构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的社区治理体系，定能使社区更健康、更安全、更宜居，成为人民群众高品质生活的空间，进一步推动实现人民群众从“有房住”到“住得好”的飞跃。

《 人民日报 》（ 2023年05月10日 05 版）