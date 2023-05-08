中国连锁经营协会发布指南推动减少食物浪费

为进一步推动减少食物浪费，中国连锁经营协会（CCFA）等单位日前发布《CCFA减少食品浪费企业实施指南》，针对行业企业实施中存在的难点痛点，研究分析有效推动降低食品损失浪费的实施路径，为行业企业减少食物浪费提供实际指导。

源头预防，是企业实现源头浪费减量的重要手段。指南建议，餐饮零售等企业应合理控制原材料库存，动态比较各门店原材料存量及利用率等情况，提升原料配置精准度，同时借助数字化工具提高采购环节信息化水平，为采购量预测提供精准参考。

指南指出，企业可通过改善包装材质或规格，进一步延长食品保质期，如生鲜果蔬采用标准化周转筐减少食品损耗等。同时，创新灵活促销方式，采取优惠券或积分方式鼓励消费者购买临期食品。企业还可将经营过程中可食用且无食品安全问题的余量食物重新分配给当地社区、公益机构等组织，通过公益捐赠让食物发挥更大价值。

餐饮企业提醒顾客文明用餐。新华社记者 王晓 摄

减少食物浪费，离不开每个消费者共同参与。指南建议，行业企业应积极宣传普及反食品浪费理念，推进科学消费、健康消费、绿色消费和文明消费。如在门店显著位置张贴或摆放节约食物、杜绝浪费的宣传画、提示牌、海报等提醒信息。同时，积极引导消费者合理点餐，理性消费，主动提供剩余菜品打包服务。（记者王雨萧）