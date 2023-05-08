近日，广东东莞的一张“小修小补”地图火了。居民打开“东莞发布”微信公众号，点击底部菜单栏中的“便民地图”，就能一键找到修鞋、开锁、配钥匙等店铺地址。相关从业者还能根据指引，点击“添加店铺”按钮，在地图上为自己的小店实现精准定位。

今年2月，商务部新闻发言人在例行新闻发布会上曾提出要“按照‘缺什么、补什么’的原则，一圈一策，推动补齐便民服务设施短板”，“让修鞋、配钥匙等‘小修小补’规范有序回归百姓生活”。对政策持续关注的背后，是人们对“小修小补”回归日常生活的期待。

对许多人来说，去街头巷尾配钥匙、找路边师傅缝缝补补、在拐角处给自行车打足气都是记忆中的寻常小事。然而随着城市更新，据点虽小、五脏俱全的摊位面临着成本和管理等多重压力，生存空间受到挤压，逐渐淡出人们视野。

小摊点不起眼，少了又不行，其提供的便民服务始终是市民生活的刚需。“小修小补”回归，如何在市民需求和城市治理中寻求平衡，避免陷入“一管就死、一放就乱”的怪圈？这需聚焦于一个关键词——规范有序。

城市管理者利用好小区公共设施的边边角角，制定出有针对性的精细化管理举措，有助于让“小修小补”摊点在社区扎根。这方面，各地已有不少有益探索：北京的多个街道在统一规划后，利用空地建起便民服务点；上海不少社区对“小修小补”摊点集中管理，为诸多摊位减免租金；天津一乡镇还将便民修车修鞋铺免费提供给经营者……

各地有益的尝试，让从业人员既能体体面面挣一份收入，又能更好服务市民，在一定程度上还能防止占道经营、拥堵脏乱等无序经营乱象，有助于此种商业形态实现从散乱、自发的形式走向有序、规范化发展。

城市治理是门大学问，细微处的落笔，蕴含着保障民生的大智慧。未来，随着信息技术的创新应用和居民消费水平的大幅提升，老百姓对社区商业的需求将日趋多样化。群众有需要，服务就得有配套，管理也得跟得上。

民生无小事，人民群众的幸福感就在这些实实在在的利民之举中，一座城市的烟火气也将因此升腾。推进“小修小补”规范有序回归生活，百姓的获得感定会不断提升。