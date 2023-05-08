贴近百姓“生活圈” 放大民生“幸福圈”

吃饭买菜、健身养生、看病拿药、小修小补……以居住小区为中心，步行15分钟内就能满足日常生活所需，如何实现？

近年来，各地聚焦解决百姓急难愁盼，积极探索创新服务思路，全力打造“一刻钟便民生活圈”，不断满足居民日常生活基本消费和品质消费需求。截至目前，全国80个试点地区共建设便民生活圈1402个，涉及商业网点28万个，覆盖居民社区2766个，服务居民3200多万人。

紧盯刚需设网点

最大限度补齐社区短板

柳芳地铁站附近开设“公交便民驿栈”，方便居民购买果蔬。人民网实习生 曹瑞颖摄

早上8点，走出柳芳地铁站，记者就看到一辆充满公交车元素的“小型菜场”，前来买菜的人络绎不绝。“以前经常网购水果，送过来都不太新鲜了，现在出门就能买，新鲜还实惠。”正在挑选水果的蔡阿姨说。

北京公交集团基建行政部经理周建勇向记者介绍，为搞好“一刻钟便民生活圈”建设，北京公交集团通过合理规划，在确保场站运营不受影响的情况下，自今年3月起，有效利用场站边角空间，开始建设“公交便民驿栈”。

“三年内，将建设至少300个便民服务栈点，覆盖北京五环内各个城区，形成网状布局，辐射北京90%以上的社区人口，织补便民服务网点，满足必要生活需求。”周建勇说。

围绕城市“一刻钟便民生活圈”，江苏无锡惠山经济技术开发区（长安街道）将逐渐退出居民视线的核酸小屋“迭变升级”，让其“变身”各具特色和功能的便民服务点，在辖区内“焕发新生”；在河南鹤壁市淇滨区泰山路街道东方社区，一款社区力主推出的微信公众号深受欢迎，通过将前端服务与后台管理相结合，家政服务、房屋维修、家电维修等10个版块可实现5分钟响应、15分钟受理的在线消费服务……

“打造‘一刻钟便民生活圈’，不仅要有‘一刻钟’的时效，更要有‘便民’的实惠。”清华大学社会科学学院社会学系副教授何晓斌表示，要做好调查研究，围绕社区居民需求，尤其是买菜做饭维修等高频需求，提供实实在在的服务。

商务部部长王文涛在此前召开的国新办新闻发布会上也强调，要把居民所需所盼、急难愁盼作为工作的出发点和落脚点，真正把一刻钟生活圈建成社区居民的“幸福圈”。

结合城市更新

留住居民生活烟火气息

“进门就是一块超级大的电子屏，什么菜特价，蔬菜检验是否合格一目了然。”家住上海静安区彭浦新村街道的汪阿姨对记者说，菜场的卫生也变好了，走到哪里都干干净净。

随着上海城市更新行动的开展，占地1500平方的平顺菜市场经过大半年转型升级，环境焕然一新。地面上看不到垃圾和污水，空气中也闻不到异味。最直观的是更智能了，入口处智能大屏上促销信息、店铺销售排行、市场交易走势等一一公示。摊位上都配备了智能双屏秤，可实现结算打印带追溯小票、调价管理、明码标价等信息公示功能，让消费更透明。

“接下来，菜场将提升AI识别技术，例如放上蔬菜就能自动识别品种，并根据重量和单价计算出总价。同时开放线上买菜功能，让消费者购物更便捷。”平顺菜市场相关负责人钱万华表示。

老城市新面貌，各地城市更新行动在方便广大居民的同时，也遇到一些新问题。安徽省合肥市曙光南路街区整体改造为“餐饮一条街”，一度让当地的手工匠人遇到去留难题。经街道社区协调，老裁缝、修鞋匠等小微商户入驻进一处多功能营业空间，这个新摊点靠近菜市场和超市，与以往相比人流量更大。

在江苏南京市建邺区莫愁湖街道水西门社区，“螺丝钉在行动”便民服务也在进行。这项服务每年举办8次活动，采取同社会组织合作的形式，提供修伞、磨刀、理发等服务，满足附近居民“小修小补”需求。

有研究显示，城市居民一半以上的日常消费支出都集中在社区周边1公里范围内，也就是步行15分钟的距离。“买菜叠加修补，在方便居民的同时，也让微利行业在城市里有了落脚点。”何晓斌评价。

王文涛表示，总体考虑是，本着“缺什么、补什么”的原则，因城施策、有的可能还要“因圈施策”，不能一个标准、一个模子去套，体现个性化、多元化和特色化，优化社区消费空间布局，配强消费载体设施，提升智能化便利化水平，丰富多元消费业态。

守护一老一小

托起幸福家庭生活

家家都有小，人人都会老。一老一小不仅关系每个家庭的幸福生活，也是打造“一刻钟便民生活圈”的重点服务对象。

——解决公交出行“最后一公里”问题，四川成都市推出了社区巴士服务，站距仅200米左右，并尽可能靠近小区门口等客流集散点，为居民提供短途末端出行服务。

——关爱独居老人，重庆市渝中区大溪沟街道罗家院社区推出数据服务。通过大数据，供电公司为独居老人用电行为“画像”，一旦独居老人长时间不用电，系统将发出红色预警，提醒社区工作人员及时上门查看。

——守护青少年健康成长，浙江杭州市临平区推出《临平区阳光青少年美好成长行动实施方案》。其中，一款“阳光青少年成长守护”应用，为全区近15万青少年提供集政府、社会、家庭、学校、企业合力构建的全方位守护体系。

……

“一老一小属于紧密联合群体。”何晓斌表示，围绕一老一小，以社会为单位开展各种形式多样、内容丰富的活动，有助于促进社区融合，共同打造温馨、和谐的社区环境。

2021年以来，商务部、住房和城乡建设部会同有关部门先后出台意见和建设指南，提出推进城市“一刻钟便民生活圈”建设，各地积极响应，贴近了百姓“生活圈”，放大了民生“幸福圈”。

商务部提出，未来将结合前期试点经验，在全国范围内开展“一刻钟便民生活圈”建设三年行动，努力把居民的“需求清单”转化为“满意清单”。相信随着实践的不断推进，更多居民将享有更便利、更宜居的城市生活。 （实习生曹瑞颖对本文亦有贡献）