本报北京5月7日电 （记者林丽鹂）记者日前从国家市场监督管理总局召开的制止餐饮浪费专项行动新闻发布会获悉：自今年3月全国开展制止餐饮浪费专项行动以来，餐饮浪费势头得到初步遏制。截至目前，全国市场监管部门督促250.1万家餐饮单位开展自查自纠，检查200.8万家，整改餐饮浪费问题2.7万余个；办理行政处罚案件8986件，公布典型案例1791件。

专项行动开展以来，取得了较为明显的阶段性成果，企业责任意识明显增强。市场监管总局对头部网络餐饮外卖平台开展防范外卖食品浪费行政指导，要求采取切实措施防止点餐浪费，北京、上海、海南、贵州等指导外卖平台落实细化分量描述、推广“小份菜”等措施。各地市场监管部门组织培训餐饮从业人员271.2万名，发放培训材料302.9万份，其中天津、吉林、河南、湖北、云南等地大型餐饮单位食品安全管理人员制止餐饮浪费培训考核合格率达100%。推动全国147.1万家餐饮单位将制止餐饮浪费纳入“日管控、周排查、月调度”制度并定期开展自查。从近期总局组织的对福建、江西等10个省份督查调研来看，大多数餐饮单位都能积极采取措施制止餐饮浪费，在显著位置张贴反浪费宣传标语，或放置提示牌，提醒消费者适量点餐。

此外，行业规范水平进一步提升。各地市场监管部门指导相关行业协会自觉开展反食品浪费活动，28个省级行业协会发出制止餐饮浪费倡议书，凝聚行业共识。同时，持续强化制度供给，完善法规标准体系，指导河北、山西、内蒙古、江苏、浙江、甘肃等地制修订制止餐饮浪费相关地方标准共61项；相关行业协会依法出台制止餐饮浪费团体标准20余项，规范企业生产经营行为，重庆、四川两地餐饮行业协会出台了区域团体标准《农村集体聚餐节约行为规范》。截至目前，全国共组织制止餐饮浪费相关标准宣传活动6700余场，累计约43万人参加活动。

《 人民日报 》（ 2023年05月08日 10 版）