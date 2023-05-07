“医圣故里”湖北黄冈多举措推进中医药传承创新

中新网武汉5月6日电 湖北黄冈中医药文化源远流长，是“医药双圣”李时珍故里。湖北省政府新闻办6日召开新闻发布会，介绍黄冈中医药产业发展状况。

黄冈市政府副市长潘国林介绍，黄冈中医药产业基础良好，2022年，全市中药材种植总面积127万亩；中医药资源富集，《本草纲目》记载的1892种药材之中，黄冈境内就有1186种，被誉为“大别山药用植物资源宝库”；中医药品牌影响大，全市现有中药材国家地理标志产品17个，其中，蕲艾品牌价值超过百亿元。

近年来，黄冈在推进中医药传承创新发展上持续发力。大力实施中医药文化传承工程，组建李时珍文化研究院和黄冈中医药传承研究所，规划建设大别山中医药博物馆、《本草纲目》世界记忆园等重点项目，促进中医药文化传承创新。

黄冈蕲春蕲艾、罗田茯苓、麻城福白菊、英山苍术是著名“楚药”。为利用好珍贵资源，黄冈实施道地药材产业提质工程，建设种子种苗繁育基地、种质资源库和组培基地。打造蕲艾产业集群、福白菊产业集群、大别山道地药材产业集群，推进中药材全产业链发展。

与此同时，黄冈建立健全人才培养、培育、招引体系，实施高层次人才招引、“西学中”培训、中医药师承等人才专项。做大做强“蕲春艾灸师”品牌，打造全国中医技能人才培训基地。

此外，黄冈坚持医防融合，健全中医药全方位服务体系，提供覆盖全人群和全生命周期的中医药服务，让人民群众享受更加优质的健康服务。

据悉，湖北第30届李时珍中药材交易会将于5月26日至28日在黄冈蕲春举办。本次大会将充分挖掘李时珍中医药传统文化，展示中医药文化精髓，并邀请国际友人、知名企业开展交流研讨和友好缔结活动，展示世界中医药文化大同的独特魅力。(武一力)