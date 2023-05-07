京津冀智能医药产业园揭牌成立

中新网天津5月6日电 5月6日，第五届京津冀智能医药创新论坛在天津经开区召开。论坛上，京津冀智能医药产业园正式揭牌成立。成立后，京津冀智能医药产业园将整合京津冀人工智能、生物医药等产业资源，聚集一批药物智能研发、智能器械、医药智能制造等领域的优秀企业，打造“孵化+融资”的产业培育体系，形成产业创新资源集聚效应。目前，产业园储备项目已达30余个。

京津冀智能医药产业园位于天津经开区科技发展中心，由天津国际生物医药联合研究院(以下简称津药联合院)和天津泰达产业发展集团有限公司合作共建。

在揭牌仪式上，北京天云数据公司、北京书生集团、华为滨海基地、北京水滴公司、苏州医工所天津工研院、泰达城发集团智慧城市科技有限公司等6家平台企业与产业园签约，将围绕“算法、算力、数据、应用场景”等方面在产业园规划建设公共算法平台、数据加密存储与应用服务、临床数据应用平台、大集群算力平台、智能器械CDMO等技术服务平台，共同支持生物医药产业高质量发展，进一步赋能生物医药企业以“智”提“质”。

“智能医药产业园通过搭建集创新、孵化、育成、服务为一体的综合性产业创新平台，培育和吸引一批生物医药智能化项目在天津落地，将对生物医药产业发展形成有力支撑和引领作用。”天津国际生物医药联合研究院党委书记黄亚楼说。京津冀智能医药产业园投入运营后，津药联合院形成“一院两区”的发展格局，北区(国家生物医药创新园核心区)开展生物、化学的湿实验，南区(京津冀智能医药产业园)开展基于数据的干实验，南区与北区相互呼应、支撑，将更加精准、高效地服务区域生物医药产业发展。(王君妍 王顺琦)