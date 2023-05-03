4月29日8点，辽宁锦州医科大学附属第一医院呼吸内科一病区主任柴文戍打着雨伞快步前行，像往常一样来到医院，开启一天的忙碌。

换上白大褂，戴好听诊器，8点30分，柴文戍和同事准时出现在病房为患者例行检查。“每到换季，是各种呼吸类疾病的高发期。一病区共有患者49人，平均每名医生负责8名患者。”柴文戍对记者说，“今年‘五一’假期全员轮岗。”

问诊病情、商讨救治、与家属沟通……医生们一个病床接着一个病床地诊断治疗。护士站的呼救铃声不时响起，走廊里的白色身影随处可见。

家住辽西葫芦岛的王大爷刚刚转院至此，医生正在对县医院传来的检查结果分析研判。“王大爷在县医院救治期间，我们依托‘呼吸专科联盟’平台了解病情，判断病情有加重风险，需要立即转院治疗。”一病区医生周妍说，“通过线上协作，我们提前沟通病情、预留床位，为大爷开辟绿色通道，及时进行干预治疗。”

千根线连一条绳，区域救治护健康。“五一”假期，“呼吸专科联盟”的成员坚守岗位，守护百姓身体健康。辽西地区40多家二级以上医院通力协作，精准进行分级诊疗。据悉，辽西区域呼吸与危重症诊疗中心在积极筹建中，以促进区域医疗资源扩容共享。

“工作量虽大，但能帮助患者，我觉得特别充实、满足。百姓的健康平安，就是我们坚守岗位的职责所在。”柴文戍说。（记者 刘勇）