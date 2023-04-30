奢侈品消费力超预期，国际品牌下沉新一线城市

五一假期前，武商集团全国扩张首店“南昌武商MALL”开业首日迎来17万客流量，单日销售收入超过1700万元，不仅展现出江西省超预期的奢侈品消费力，也印证了国内高端消费品市场的复苏势头。

南昌正努力打造全国性消费中心城市。今年一季度，全市实现社会消费品零售总额 854.05亿元，占全省比重28.04%。

“万万没想到，我们品牌在南昌这样量级的城市，一天能卖过百万，打破了开业日全国纪录。”南昌武商MALL护肤彩妆奢品CPB肌肤之钥专柜销售人员大呼意外；而顶奢名表品牌积家专柜更是人多到站不下，有消费者豪掷52.8万拿下一支腕表；QEELIN、赫莲娜、TOMFORD、梵克雅宝香氛均创下国内开业日业绩新高；中午饭点，战斧牛排、凑凑火锅等近20家餐厅门前排起等位长队，战斧牛排的线上团购券售出超6万张，凑凑火锅开业首日毛收突破10万元，翻台率达到9.6。

武商集团副总经理钟子钦说，“江西奢侈品消费力和消费品味远超我们的预期”。

贝恩咨询发布的《2022年中国奢侈品市场报告》显示，2023年，随着中国市场的复苏，商场客流量和消费者信心迎来反弹，高端消费品市场会重新走上正轨，高端消费品销售额将在2023年的年中重回到2021年的水平。商务部数据亦显示，预计2023年，中国奢侈品市场规模将达到7500亿元，同比增长20%以上。

“境外旅行的正常化并没有给国内奢侈品消费增长带来过大的压力。”钟子钦说，三年时间已经让复购率较高的高净值人群习惯于在国内专柜消费，他们也从中体验到了国外专柜无法给予的增值服务和售后服务。

普华永道在第三届中国国际消费品博览会上表示，近年来，中国线上奢侈品市场规模不断扩大，三四线城市奢侈品市场渗透率持续增长，为奢侈品品牌带来了更大的增长空间。

波士顿咨询公司研报亦显示，从2022年到2030年，中国预计还将新增8000万中产及以上人口，持续给奢侈品消费市场带来源源不断的推动力。受益于城镇化，以及中国整体收入的逐渐提升，新增的中产及以上人口超过70%将来自中国一线以下城市。

LouisVuitton、GUCCI、TIFFANY&CO、BVLGRAI等挺进南昌，爱马仕、迪奥、香奈儿进驻郑州，Capri 集团高管亲临三亚，OTB 集团掌门人到访苏州仁恒仓街……近期，各大奢侈品巨头的开店布局足迹已经在从一线城市向新一线城市延伸。

普华永道预测，在2022～2025年间，中国奢侈品市场年均复合增速将达到16%以上。到2025年，中国奢侈品市场规模将达到8160亿元人民币(约合1190亿美元)，约占全球奢侈品市场份额的四分之一；到2030年，中国消费者将重拾新冠疫情前的奢侈品市场主导地位，占全球购买总量的40%。

“未来随着中国中产收入人群规模持续扩大和年轻人消费观念的转变，中国奢侈品市场还将快速发展。”武商集团有关负责人预测，其中潜力最大的便是像南昌这样正在发力提升首位度的省会城市和新一线城市，武商集团也将渗透到更多的下沉市场。