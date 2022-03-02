二手名表价格暴涨 奢侈品更保值？

走访

专卖店橱窗商品 “只能看不能买”

“有可能到货的款式我们才会帮您排队，您问的这一款我们都没有办法帮您排队，也不知道什么时候能有货。”2月26日，在北京王府井的劳力士专卖店，导购如是说。北青报记者注意到，这家专卖店的橱窗内摆着数款不同款式的手表，柜台中也有不同系列的手表逐区陈列，当顾客进门，导购们第一时间表示目前店内所有的表，都只供展示，不能售卖。

“入门级”的日志系列腕表也要等。“您可以去其他劳力士的门店看看，但是目前买到现货的可能性很小。”该店导购解释称，劳力士是每月进货，即使有货也会优先考虑已经预订的顾客。

有顾客告诉北青报记者，其四年前预订了劳力士某款热门型号表，现在仍未收到导购的电话通知。他每次致电询问都被告知还没有到货。更有网友表示，能排上队还算幸运，现在去劳力士门店，热门款的诸如潜航者、迪通拿系列都不给排队。

有一位老顾客表示，2020年他在北京一家劳力士店买表，部分型号还有9折活动。如今别说折扣，连非热门款或者几十万的贵价款也都没有现货。

为什么店里明明有展示的手表，却仍要消费者排队？原因之一是劳力士从今年开始执行新规，包括“新到商品十天内不能开卡销售”“各专柜要强制展出不得少于十只手表”“被展示的手表不得售卖”“实时库存要达到60只”以及“每月开卡名额20至30个”等等。北青报记者从多家劳力士门店证实了部分新政确已开始执行。

对于劳力士的新销售策略，有部分评论人士表示，其初衷明显是为了增加顾客在门店的时间，让更多的顾客尝试不同款型的手表。毕竟此前劳力士专卖店频频空柜，影响了购物体验。但这样做的实际效果却无形中增加了购表的隐性成本，导致消费者购表困难。

此外，受疫情影响，劳力士曾经暂停在欧洲工厂的生产。今年年初，劳力士宣布旗下部分手表进行调价，其中钢款迪通拿、钢款潜航者蚝式等腕表的价格涨幅在10%上下。

产量下降加上官方调价，再遇上店内只能试戴却无法购买的情形，不少消费者转至二级市场。春节后，二级市场的劳力士热门款价格猛涨。

市场

二手价格“狂飙” 有款式涨幅近10万元

网上流传有一个段子：花4万多买块“绿水鬼”（潜航者系列126610LV或116610LV），戴几年一转手，竟然挣了一辆车。

据二手劳力士和奢侈手表电商平台Bob's Watches数据，劳力士腕表在二级市场的价格涨幅超过了股票、债券、房地产和黄金，平均销售额从2011年的不及5000美元（约合人民币31667元）上升160%至2021年的逾13000美元（约合人民币82334元），疫情期间的涨幅几乎等同于此前五年间的上涨幅度。

“这一轮猛涨，可能还是跟劳力士的政策和调价有关，而且目前是在涨价的盲目期，价格甚至时时变化。”从事二手奢侈品生意的王先生表示，如果现在有顾客电话询价，报价之前都得说好是实时价格，不保证到店时还是这个价。

事实上，不仅是“绿水鬼”，劳力士的“可乐圈”“熊猫迪”等款式的手表也均有明显涨幅。其中，定价较高的迪通拿系列更是有款式在这两个月内涨了近10万元。

提醒

入场投资风险大 当心“高位接盘”

王先生说，劳力士手表一直是其店里常见的商品。

王先生回忆，“绿水鬼”的二手价格在2015年还低于官方7万左右的定价，最低大概4.5万元就能买一只。到2017年底，“绿水鬼”价格开始第一次猛涨。“当时有传言说要停产，所以价格一下就涨到7万多。”王先生表示，随后二手价格比较平稳。直到2020年三代“绿水鬼”发布，表盘从绿色变为黑色，这导致了盘、圈均为全绿的二代价格一下子就冲到了9万至10万左右，并且随着二代停产，该款表价格一直稳步上涨。

去年12月他出手了一块“绿水鬼”，当时的成交价是11.5万元。过了一段时间跟朋友吃饭时，说同行将全套二代“绿水鬼”叫价到了20万，当时他还笑说“肯定没人买”。没想到笑话变现实，只用了两个月。

北青报记者注意到，在一些拍卖网站上，二代“绿水鬼”挂出的起拍价达19.8万元，低一些的起拍价为15.98万元。据此计算，“绿水鬼”这两个月的涨幅为40%到70%。

虽然劳力士表在专卖店一表难求，且二级市场价格一路上涨，但在很多爱好者或从事该行业的人士看来，盲目投资劳力士并不是好时机。

事实上，劳力士的行情并非一直坚挺，就在三代“绿水鬼”发布后的次年，也就是2021年，其二手行情还曾经出现半年内跌万余元的行情。另有报价显示，近一周“熊猫迪”的价格从41万元回落到36万元内，三代“绿水鬼”价格也有3000元的跌幅。

“目前‘绿水鬼’这波行情，几年前的卡地亚或者更早前的欧米茄，都曾经经历过。”名表爱好者、曾经从事名表生意的陈海军对北青报记者表示，当年被追捧的卡地亚“蓝气球”如今在二手市场上大部分型号也跌破了官方售价。

在他看来，手表的属性与汽车类似，本质上是消费品，并不具有保值增值的功能。“再过一段时间，大家都有了，对劳力士的追逐也淡了，厂家再持续有货，二手价格肯定会降温的。如今盲目杀入，很有可能就是接盘侠。”（张鑫）