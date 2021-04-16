掉色、开裂 LV屡遭吐槽质量不抗打

奢侈品衣物在不少消费者心中可能都扮演着质量有保证、高端大气的形象，但事实总有出入。近期，有消费者反映“LV的鞋用水一擦就掉色”“LV的包缝边不对花”等问题。此外，LV售后服务也频频被消费者质疑。业内人士指出，LV的做法是对消费者的不尊重，消费者的吐槽终究会对品牌形象产生负面影响。

鞋一擦就掉色

近日，王先生在北京市西城区金融街购物中心LV专柜购买了一款货号为1A8KD6的荧光绿色运动鞋，售价9200元。在穿了三四次后送去清洗，然而清洗人员在洗后发现鞋严重掉色。清洗人员张先生表示：“绝对不是清洗问题，拿水一擦就掉色了。”

随后张先生向北京商报记者进行了展示：将饮水机内的水倒在白色布上，擦拭了几次后，白色布上就出现了明显的绿色痕迹。吹干鞋后，对比发现，擦拭过的位置显露出了白色底色。

王先生和张先生一同来到北京市西城区金融街购物中心LV专柜进行售后处理，但该店柜员表示，不是质量问题不能进行退换，也无任何补救措施。张先生继续要求LV提供该款鞋的质量检测报告，但LV品牌方表示进行了内部质检，产品没有问题，但并未提供任何第三方检测证明。

北京商报记者暗访了位于金融街购物中心的LV专柜，王先生购买的荧光绿色运动鞋因为是季节限定，现该专柜已售空。但有与该款鞋同材质（Monogram牛仔布）的蓝色配色运动鞋，记者询问这类牛仔丹宁类材质是否会掉色，LV店员称“肯定会掉”，记者进一步询问该如何清洗时，店员表示“最好不要进行清洗，脏了就脏了”。

奢侈品领域专家、要客研究院院长周婷表示：“品牌方建议消费者不要洗的说法，其实是对消费者的不尊重和愚弄。这也反映出部分奢侈品品牌对消费者既不尊重也不爱护，这类习惯应及时整改。”实际上，这样的态度已经让奢侈品逐渐失去很多消费者，只是因为中国市场消费的增长掩盖了这一点而已。

4月15日，LV上海总部相关负责人联系了北京商报记者，表示对于王先生所购买的这款鞋，已向相关部门提供了质检报告，但该质检报告不能对消费者公开。截至记者发稿，尚未从西城区市场监督管理局金融街道市场监管所或LV获取质检结果。

此外，北京商报记者继续询问，由于该款鞋的确存在拿清水擦拭会掉色的情况，消费者该如何进行后期清洗、品牌方在选择面料时是否有考虑到掉色问题，以及柜员所称的“不建议清洗，脏了就脏了”的说法是否与总部意见一致，但LV总部方表示无法回应。

油边开裂成常态

奢侈品出现的问题远不止于此。消费者小幽（化名）表示，2016年在法国购买了一款LV小书包，但在2019年间出现了油边开裂，还出现了表层膜老化等问题。小幽拿到上海某专柜进行售后，以国内该款包的现价成功进行了替换。

但也有消费者表示，自己的售后之路并没有如此顺利。消费者小梦（化名）表示，购买的LV三合一包也出现了油边开裂、暗扣损坏的现象，拿到国内专柜，柜员送去总部检测后表示是正常磨损，过了半年保质期不保修，更换暗扣480元，更换油边大概需花费2100元左右。

此外，北京商报记者在小红书平台看到，吐槽LV包油边开裂、售后难的评论比比皆是。“准备入手邮差包，但一搜很多人说油边开裂严重，我也犹豫了。”还有消费者表示：“现在LV换包基本不可能了，几年前还是很容易的。”“我的LV包拉链处开裂了，专柜送去总部检测后表示要收取9000元左右的维修费用”，消费者小朱表示。

对于LV包的售后问题，北京商报记者联系了LV官方客服，客服人员表示：“LV包油边开裂属于美观问题，不属于功能性问题，随着使用一般都会出现。一般需要消费者提供购买单据才可以在LV官方进行免费维修。如果没有单据仅有购买记录，想免费维修很难。”

该客服继续表示：“如果是境外地区购买的LV包，只能享受路易威登全球统一的售后和维修服务，但如果是中国大陆地区购买的产品，额外还有6个月的质保。因为这是按照国家三包法的规定制定的，国家三包法规定的是3个月质保，但LV延长至了6个月。”

对于消费者的包出现了相似问题，但LV品牌方却给出不同的处理结果这一现象，LV客服称：“LV包是否能进行维修、是否免费维修、是否能更换款式等问题，我们是有统一标准的，会出现不同的反馈主要是因为不同消费者的包情况不同。”

屡被吐槽拉低品牌形象

消费者豆豆（化名）告诉北京商报记者，她所购买的LV包缝线处“不对花”，即LV老花LOGO不对齐，看起来很粗糙。

北京商报记者在小红书平台中看到，有多个消费者发布了自己的LV正品包不对花的图片。有网友评论称“多年前LV的做工是不会出现这种问题的，但现在‘对不对花’全凭运气”“以前早一点的对，现在不对，越来越敷衍”“不对花看起来很不严谨”。

而对于LV包不对花的现象，LV售后部门则表示：“这是很正常的现象，不是质量问题，不对花是一直都有的现象。”

但消费者的频频吐槽似乎未给LV品牌方带来明显的影响。据LV母公司LVMH集团发布的2021年一季度业绩报告显示，集团一季度营收139.59亿欧元，同比增长32%。其中，贡献集团营收最大占比的是时装与皮革制品部门，收入同比增长52%至67.4亿欧元，创历史新高，比2019年同期增长37%。

分析称，这主要得益于Christian Dior和Louis Vuitton品牌在中国和美国的增长，反映两国在后疫情时代的消费潜力。财报显示，不包括日本在内的亚洲地区收入同比增长86%。

据业内人士透露，LV的业绩增长态势良好，与潮牌Off-White主理人Virgil Abloh加入LV集团，成为新一任男装系列的创意总监有一定关系。自Virgil Abloh加入后，LV开始频出运动系列的鞋以及带有潮牌色彩的背包等，而这对于年轻一代的消费群体来说有很大吸引力。

“但消费者对LV品牌方的频频吐槽终究是会对品牌形象产生影响的，一次两次或许没什么，但日积月累最终会对品牌有很大负面影响。”周婷直言。（记者 赵述评 蔺雨葳）