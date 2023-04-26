北京疾控提示：五一假期人员流动性增加 勿忽视健康防护

人民网北京4月26日电 （记者孙红丽）北京市疾病预防控制中心微信公众号今日发布五一假期健康提示称，当前，新冠疫情在全世界的不同地区还在不同程度流行，本市和全国整体疫情处于局部零星散发状态，但新冠病毒并未消失，在人群中的传播仍持续存在。同时，一些地区还有流感、登革热等传染病的流行。“五一假期，人员流动性增加，越是人多的地方，越不能忽视健康防护！”

北京市疾病预防控制中心还提醒，本市不同人群新冠病毒免疫水平还存在差距。在此前疫情中，没有感染而且还没有完成新冠疫苗免疫接种的人群，仍需通过接种疫苗提升保护。

国内外研究表明，含病毒感染在内，有三次或以上的抗原刺激，会产生较好的保护效果。人体内的保护性抗体随时间延长而发生衰减。为了提高人群对新冠病毒的群体免疫能力，补齐不同人群的免疫水平差距，下列人员需要接种新冠疫苗。

五一假期健康提示

外出游玩提前规划行程

外出游玩提前做好行程规划，做好预约，错峰出行；关注有关专业部门的旅行提示，了解目的地国家和地区疾病流行现状。

若有身体不适，尤其是老人、孕产妇和有慢性病等特殊人群，建议请专业医生进行健康状况评估后再决定是否出行。

若自驾游需提前做好出行攻略，避免疲劳驾驶。

注意个人卫生

养成良好的个人卫生习惯；遵守咳嗽礼仪，注意手卫生，关注天气变化，随时增减衣物；如遇恶劣天气，尽量减少出行。

建议老人、体弱人群及孩子更要注意个人防护，尽量不到人多拥挤、空气污浊的场所。

科学佩戴口罩

应佩戴口罩的情形或场景：

★ 新型冠状病毒抗原或核酸检测阳性期间。

★ 出现发热、咽痛、咳嗽、流涕、肌肉酸痛、乏力等疑似新型冠状病毒感染症状期间。

★ 生活、工作或学习的社区、学校发生聚集性疫情时。

★ 前往医疗机构就诊、陪诊、陪护、探视时。

★ 外来人员进入养老机构、社会福利机构等脆弱人群集中场所时。

★ 养老机构、社会福利机构及托幼机构、学校、校外培训机构等重点机构医护、餐饮.保洁、保安等公共服务人员工作期间。

乘坐公共交通工具时，进入环境密闭、人员密集场所时建议佩戴口罩。

外出注意饮食安全

旅途中饮食需谨慎，注意饮食卫生、饮水卫生，不喝生水。应到有食品经营许可证的正规餐馆就餐。倡导“公勺公筷”、“分餐制”等健康生活方式。

野外就餐最好携带有密封包装的食品；打开包装后的食品应尽快吃完，不食用腐败变质及超过保质期的食品和饮品。

不采摘、食用野生蘑菇和野生植物。

做好防护避免蚊虫叮咬

旅游途中应注意防昆虫叮咬，预防虫媒传染病的发生。应尽量避免在昆虫主要栖息地如草地、树林等环境中长时间坐卧。

如需进入，应当注意做好个人防护，穿长袖衣服；扎紧裤腿或把裤腿塞进袜子或鞋子里。

避免与动物密切接触

不招惹流浪犬等陌生宠物，一旦被咬伤，应该及时到指定的狂犬疫苗接种门诊彻底清洗消毒伤口、接种疫苗、必要时注射抗狂犬病免疫球蛋白。

尽量避免进入野禽栖息地，避免接触病死禽畜。

身体不适，及时就医

出现发热、咳嗽、腹泻、出现皮疹等症状时应密切关注，当症状加重时应及时前往正规医院就诊。

就诊时，带好口罩，要告知医生外出史，以帮助医生诊断。