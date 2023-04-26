新华社北京4月25日电（记者李恒）做好托育服务工作是实现“幼有所育”“幼有善育”的关键。国家卫生健康委副主任于学军25日在京表示，截至2022年底，全国共有托育服务机构约7.5万家，提供托位数约350万个，每千人口托位数约2.5个。

在当天由国家卫生健康委、国家发展改革委联合召开的全国托育服务工作推进会上，于学军介绍，2020年至2023年，我国共安排中央预算内投资36亿元，新建48个地市级以上托育综合服务中心。各地充分调动社会力量，大力发展社区托育、用人单位托育、幼儿园托班和家庭托育等多种模式，不断促进托育服务发展。

数据显示，目前我国三岁以下婴幼儿人数超3200万，每年新增1000万左右。托育事业发展得好不好不仅事关当前，更事关长远。

据介绍，我国先后印发《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》《关于促进养老托育服务健康发展的意见》，提出了发展托育服务的基本原则、重点任务、支持政策和保障措施。同时，“十四五”规划也明确提出要把托育服务作为重点来发展，到“十四五”期末，每千人口托位数提高到4.5个。

前不久，国家卫生健康委、国家发展改革委联合印发通知，决定命名河北省石家庄市等33个城市（区）为第一批全国婴幼儿照护服务示范城市。会议现场，两部门为首批入选的33个全国婴幼儿照护服务示范城市（区）授牌。

于学军说，要全面总结推广示范城市创建经验，尽快启动第二批全国示范城市申报评审工作，继续实施好托育建设工程，扩大普惠托育有效供给，大力推进医育结合，加强人才队伍建设，强化综合监管，不断提升托育服务整体水平。