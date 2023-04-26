推动医养结合服务发展壮大（人民时评）

医养结合服务要精准对接不同需求，结合所服务的老年人特点，提供差异化服务

增加居家医疗服务供给、加强社区医养结合服务、提升医养结合信息化水平……前不久，辽宁省提出多项医养结合具体措施。此前，山东、江苏、浙江、陕西等多个省份都发布了医养结合的相关实施意见。各地贯彻落实国家要求推进医养结合发展的具体举措，将进一步推动医养结合服务发展壮大。

习近平总书记指出：“积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展。”党的十八大以来，我国深入实施健康中国战略，医养结合基础设施数量和服务质量明显提升。截至2021年底，全国医疗卫生机构与养老服务机构建立签约合作关系的达7.8万对，两证齐全的医养结合机构有6492家，共有175万张床位。但也要看到，目前我国失能、半失能老年人口约4000万，对失能照护、慢病管理、康复促进等服务需求迫切。当前，医养结合服务还面临资源总量不足、居家和社区服务能力不强、专业人才队伍建设滞后等短板，需要下大力气补齐。

扩大服务供给，把重点放在居家和社区。目前，我国养老格局中，绝大部分老年人选择居家养老，一部分老年人选择社区养老，只有一小部分人在机构养老。可见，解决医养结合资源不足的问题，需要把重点放在发展居家和社区医养结合服务上。要鼓励有条件的医疗机构上门为居家老年人提供家庭病床、上门巡诊等医疗服务，更好发挥家庭医生团队签约服务作用，让老年人不出家门也能看上病；支持社区卫生服务中心、乡镇卫生院以及社区养老服务机构在社区改扩建一批社区（乡镇）医养结合服务设施，让老年人不出社区也能享受到服务。

确保服务质量，注重服务类型的多元化。对于医养结合来说，养老是基础，医疗是支撑，二者缺一不可，需要各自发挥业务专长，开展业务合作，做到“你中有我，我中有你”。由于年龄、健康等因素，老年群体对医养结合服务需求存在较大差异。健康的老年人对体检、健康管理和精神文化需求较多；生活半自理的老人体弱多病，对慢病管理、就医用药、生活照料等需求较多；失能和卧床老人则需要家庭病床、长期护理和上门诊疗服务。因此，医养结合服务要精准对接不同需求，结合所服务的老年人特点，提供差异化服务。

扩充人才队伍，提升从业者专业水平。专业人才直接决定着医养结合服务质量和供给。目前，缺乏从事老年人医疗护理的专业人才是养老机构、医院面临的共同难题。要鼓励普通高校、职业院校增设健康和养老相关专业和课程，扩大招生规模，适应行业需求。开展医养结合领域培训，发挥有关职业技能等级证书作用，提升从业人员服务水平。医务人员从事医养结合服务具有特殊优势，可以通过人才培养、绩效考核适当倾斜等方式，引导更多医务人员从事医养结合服务，并支持退休的医务人员到医养结合服务机构开展服务。

“老吾老，以及人之老”，尊老爱老是中华民族的优良传统。推进医养结合是优化老年健康和养老服务供给的重要举措，是积极应对人口老龄化的重要途径。狠抓政策落实，做好先进经验推广，不断疏通堵点，补齐短板，提供质优、便捷、多元的医养结合服务，一定能让老年人享有幸福的晚年。

《 人民日报 》（ 2023年04月26日 05 版）