“动”起来！五一消费市场复苏势头强劲

临近小长假，北京市朝阳区一家餐馆推出“迎五一”促销活动。人民网记者 乔业琼摄

“来，试试我一把能抓几瓶！”家住北京市朝阳区呼家楼北里小区的蔡先生笑呵呵地说：“老同学来北京旅游，朋友们一起聚个餐，正好附近餐馆搞‘迎五一’促销，就来参与一下。”

“五一”小长假是今年春节后的第一个较长假期，目前各地促消费活动已迎来最后“冲刺”。据央行发布的《2023年第一季度城镇储户问卷调查报告》显示，在居民未来三个月计划增加支出的项目中，旅游消费跑赢了社交文化和娱乐、购房等多个选项，环比提升了近11个百分点。

记者梳理同程、途牛、美团、小红书等平台数据发现，交通、住宿、景区、娱乐服务等预定项目均呈现快速回升态势，各大景区踊跃推出各种“迎五一”促消费活动，预示今年“五一”旅游消费市场复苏势头强劲。

飞猪4月19日发布的《2023年“五一”出游风向标》显示，国内机票、酒店、景区门票、跟团游等均已超过2019年同期，累计预订量同比去年劲增超10倍。总体来看，“五一”假期客单均价同比提升超30%；高星酒店预订量同比去年增长超14倍。

出游目的地方面，北京、上海、杭州、成都等老牌旅游城市搜索量居高不下，而淄博、潍坊、徐州、南通、大同等一批新网红城市也备受关注，旅游商品预订量大幅增加。

出行方面，铁路12306预售数据显示，截至4月22日14时，铁路部门已经售出“五一”小长假运输期间火车票4657万张，北京至上海、成都至西安、广州至南宁、广州至长沙、北京至青岛、深圳至长沙、北京至沈阳、北京至西安、上海至武汉、北京至太原等热门方向车票紧俏。

“五一”旅游市场的预热也带动了生活服务类产品的消费活力。唯品会数据显示，近期天幕、户外桌椅销量同比增长4倍以上，防晒产品销量同比增长31%，潮流T恤销量同比增长50%以上。

为更好抓住这一轮消费热潮，文化和旅游部将举办“春暖花开，我要旅游”文化和旅游消费周，于“五一”前陆续启动系列消费促进活动，吸引更多消费者参与。各地也争相“放大招”，推出景区门票、旅游线路、住宿餐饮等春季旅游消费优惠政策，全面助推市场火爆开启。

业内人士表示，旅游从业者抓住“假日经济”积极筹备，加大优质产品和服务供给，有望带动相关地区服务产业和消费市场全面复苏，助力提高消费者的消费意愿和消费水平。

中国烹饪协会提示，“五一”小长假将近，餐饮企业在促消费、创新消费场景的同时，还要重点关注食品安全、明码标价、反浪费等方面可能存在的问题，防患未然，共同推动餐饮市场经济运行持续回暖。

中国消费者协会也发布“五一”消费提示，提醒广大消费者在假期出行、购物时秉持安全第一的原则，践行绿色消费的理念，维护自身享有的权利。