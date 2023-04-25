消费呈现恢复向好态势（经济新方位·首季数据观察）

游客在海南海口“天空之山”滨海驿站露营休闲。

本报记者 蒋雨师摄

数据来源：国家统计局等

制图：张丹峰

社会消费品零售总额同比增长5.8%，餐饮收入增长13.9%……一季度消费数据显示，随着一系列促消费政策落地见效，消费场景不断拓展，消费预期持续改善，带动市场销售明显回升，服务性消费稳步改善，消费整体呈现恢复向好态势。

拉动作用显著

最终消费对经济增长的贡献率达66.6%，比去年回升明显

近日在海南海口举行的第三届中国国际消费品博览会，是观察我国经济的一个窗口。

本届消博会，展览面积比上届增长20%，汇聚65个国家和地区的超过3300个消费精品品牌，各类采购商和专业观众超过5万人……参展品牌数、新品发布数、总进场人数等指标均创新高。

国家统计局数据显示，一季度消费增长明显回升。社会消费品零售总额114922亿元，同比增长5.8%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额99664亿元，同比增长5.7%；乡村消费品零售额15258亿元，同比增长6.2%。

“今年一季度，社会消费品零售总额同比增长5.8%，相比去年四季度增长明显；3月，社会消费品零售总额同比增长10.6%，增速比1—2月加快7.1个百分点。这些都表明消费在逐步回升和改善。”商务部研究院副研究员洪勇说。

“消费恢复向好的因素是多方面的。”洪勇认为，今年以来，促消费政策接连出台，就业形势总体稳定，为居民收入和消费稳步恢复奠定坚实基础。一季度，全国居民人均可支配收入10870元，比上年同期名义增长5.1%，扣除价格因素，实际增长3.8%，分别快于上年全年0.1个和0.9个百分点。

消费对经济增长的拉动作用明显增强。一季度，最终消费对经济增长的贡献率达66.6%，比去年全年明显回升，是三大需求中拉动经济增长最主要因素。

前景长期看好

我国正处在消费快速升级阶段，新场景、新模式不断涌现

“中国消费者需求更加多样化、个性化，只有研发更多新产品，才能更好满足消费需求。”消博会上，荷仕兰（中国）乳业集团相关负责人告诉记者。

消博会上新产品集中亮相，折射出我国消费升级的新趋势。“从一季度消费数据来看，我国消费市场呈现恢复增长态势，消费韧性强、潜力大、活力足的特点没有改变，消费发展长期向好的基本面没有改变，消费提质升级的大趋势没有改变。”中国贸促会研究院市场研究部副主任张继行说。

商品销售额稳定回升。随着居民消费潜力逐步释放，升级类消费增长加快，基本生活类消费持续增长。一季度，商品零售额同比增长4.9%。限额以上单位18类商品零售额类值中，有近七成商品类值同比增长，其中粮油食品类、服装鞋帽针纺织品类等基本生活类商品零售额同比分别增长7.5%、9%；金银珠宝类、化妆品类等升级类商品零售额分别增长13.6%、5.9%。

线上线下消费增长加快。随着市场流通改善，网上消费持续向好。一季度，实物商品网上零售额同比增长7.3%，继续保持较快增长。同时，随着线下消费场景恢复，实体店零售逐步改善。一季度限额以上零售业实体店零售额同比增长3.6%，增速比1—2月加快3.2个百分点。

“居民消费倾向也在不断回升，意味着消费回暖的预期将持续向好。”张继行说，随着经济企稳回升、就业形势逐步改善、消费场景不断增加，居民消费信心有所提高，带动平均消费倾向上升。一季度，全国居民平均消费倾向为62%，比上年同期提高0.2个百分点。

张继行认为，综合各方面因素来看，消费对于经济增长“主引擎”的作用有望进一步增强。一方面，就业逐步改善，3月全国城镇调查失业率明显下降，有利于增加居民收入、增强居民消费能力。同时，消费新场景、新模式不断涌现，有利于激发新的消费意愿。从中长期发展来看，我国正处在消费快速升级阶段，消费前景长期看好。

供需共同发力

居民餐饮、娱乐、旅游等接触性消费持续回暖

“既能赏花还能体验传统文化，感觉真不错。”在山东济宁兖州区牛楼小镇千亩油菜花观赏田，前来游览的市民郝伟说。“诗词展演”“沉浸式舞台剧”等多项主题活动，提升了游览的参与感和体验感，前来赏花观景的游客络绎不绝。

当地大力发展“花卉观光+乡村旅游”，打造农业体验、亲子互动、休闲观光等相促进的乡村旅游新产品、新模式，更好满足游客需求，助推乡村振兴。

数据显示，包括旅游在内，我国服务性消费回升明显。一季度，居民餐饮、娱乐、旅游等接触性消费快速增长。全国餐饮收入12136亿元，同比增长13.9%。从居民人均情况看，一季度全国居民人均服务性消费支出同比名义增长6.2%，明显快于全部居民人均消费支出水平。

旅游需求仍在提速回暖。文化和旅游部数据显示，今年清明节假期当日，全国国内旅游出游2376.64万人次，较去年清明节当日增长22.7%。根据在线旅游平台数据，今年“五一”假期，国内长游、出境游需求增长显著。

美团、大众点评数据显示，截至4月10日，“五一”假期国内住宿、交通、景点门票等预订量较2019年同期增长约200%。途牛旅游网数据显示，“五一”假期，国内长线游、出境游预订人数占比分别为56%和15%；本地游、周边游预订持续加速。

“当前文旅市场快速升温，是供需两端共同发力的结果。”中国劳动关系学院文旅政策研究中心副主任吴若山认为，各地各部门接连出台相关措施，推出景区门票优惠等政策，有力促进旅游消费需求释放。在供给侧，文旅深度融合，数字化等新技术在旅游领域加速应用，催生出更多人们喜闻乐见的文旅融合产品、智慧旅游产品。

“文旅消费快速升级的方向没有变，市场发展的巨大潜力没有变，行业高质量发展的趋势也没有变。随着各项政策落地生效，旅游供给水平不断提升，我国文旅市场的潜力和活力将进一步得到释放，旅游市场复苏趋势将进一步增强。”吴若山说。

本期统筹：祁嘉润

《 人民日报 》（ 2023年04月25日 02 版）