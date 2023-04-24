数字技术加持 守护青少年心理健康

科技日报讯 （虞璐 王雨曼 柳鑫 记者过国忠）4月21日，记者从扬州大学获悉，扬州大学信息工程学院（人工智能学院）“聆心语者”科研团队成功研发青少年心理健康评估系统，为广大青少年当好心理健康的“守护者”。

上述科研团队负责人高媛媛说，目前传统的心理健康管理系统存在青少年心理评估数据采集难、心理健康预测依赖过程监测、线下心理健康疏导人才严重不足等问题，难以满足中小学校需求。传统的心理健康评估软件则缺乏保护用户隐私信息的技术保障。据调查，有65%的青少年不信任该类软件。

为了解决传统心理健康评估系统存在的诸多痛点问题，扬州大学信息工程学院（人工智能学院）“聆心语者”科研团队研发了一款更专业安全且操作简便的青少年心理健康评估系统，帮助青少年有效防范心理健康问题。例如，针对青少年进行心理测试时比较关注的隐私保护问题，该科研团队采用区块链算法加密技术，每一个用户单独拥有一个密钥，有效增强了软件应用的安全性。

值得一提的是，相较于传统的评估系统，该科研团队研发的新系统不仅采用了带情境的测试题及多媒体编排技术，有效引导青少年完成测试，而且还采用了心理测试量表的动态组合与融合生成算法，建立心理健康档案，实现青少年成长周期全过程数据管理与应用，并采用大数据分析预测与干预方法，为学校教育管理提供科学决策。

目前这款新型青少年心理健康评估系统已进入市场示范应用。下一步，团队将根据试用反馈情况继续对软件进行完善升级，让科研成果为更多青少年健康成长护航。