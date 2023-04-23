智慧医疗、营养健康、中医药创新发展……博鳌亚洲论坛健康产业国际论坛看点透视

4月20日至21日，由博鳌亚洲论坛、北京市人民政府主办，博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会组委会、北京经济技术开发区管委会承办的博鳌亚洲论坛健康产业国际论坛在京举行，本次论坛以“全球健康：产业发展与共享”为主题。

四月的北京，春风送暖、生机盎然。论坛期间，与会嘉宾汇聚一堂，共同“论健”，共绘健康愿景，共谋人类福祉，为助力构建人类卫生健康共同体建言献策。

智慧医疗助力群众少跑腿、数字多跑路

智慧医疗是现代科技与医疗行业融合发展的时代结晶，极大推动了包括精准外科在内的现代医学繁荣发展，为解除广大患者病痛、提高医疗救治水平、加速患者康复提供了新的解决方案。

大数据、人工智能、可穿戴设备、物联网……中国工程院院士、南开大学公共卫生与健康研究院院长徐建国介绍，数字医疗和人工智能等技术不断在医疗健康领域得到应用，健康产业为群众健康提供更好保障。

博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会主席陈冯富珍在论坛开幕式上表示，近年来，全球健康产业快速发展，体量不断增大，复合增长率持续走高；企业在基础性和原创性研究方面已成为重要生力军；政府、科研机构和企业打破创新要素流动壁垒，面向健康领域前沿需求，大幅提升原生创新能力。

以北京市经济技术开发区为例，当地汇集一批知名跨国药企、成长性创新药企，形成以高端制造为中心、研发创新为驱动的生物技术和大健康产业集群。2022年，生物技术与大健康产业产值达836.2亿元。

国家卫生健康委员会规划发展与信息化司大数据办公室主任唐勇林表示，下一步要持续开展便民服务，推动优质医疗资源下沉，让群众少跑腿、数字多跑路，让数字健康真正惠及更多群众。

发挥营养健康在疾病预防、康复、治疗中的作用

民以食为天，营养关乎每个人的健康。世界卫生组织驻华代表处营养技术官崔莹表示，良好的营养状况有利于人们改善身体状况，增强免疫力，降低心血管疾病、糖尿病等慢性疾病的患病风险。

随着生活水平不断提高，人们越来越注重日常营养，积极预防疾病、治未病逐渐成为社会共识，精准多元的营养需求正成为消费主流。

“保健食品作为重要的营养健康产品，对提高国民素质、推进国民健康建设起着重要作用。”国家市场监管总局特殊食品安全监督管理司副司长樊红平介绍，近年来，保健食品的抽检合格率连续保持在99%以上，人民群众消费信心不断增强。

为守护群众 “舌尖上的安全”, 近年来，我国不断完善食品安全相关法律法规，回应社会关切，实现从田间地头、工厂车间到百姓餐桌的全过程、全链条监管，进一步强化食品质量安全。

中医药创新发展焕发新活力

论坛期间发布的《中国中药工业创新报告》显示，2021年我国中成药领域实现营收4862亿元，全国中成药类累计销售总额3748亿元，其中广东、北京、浙江等地位居前列。

推动中药材产业扶贫，一批中医孔子学院的建立为世界认识中华优秀传统文化提供窗口……中华慈善总会党委书记、副会长孙达表示，中医药不仅在服务人民群众全生命周期建设方面发挥着重要作用，还成为了产业经济新的增长点。

随着数字科技的快速发展，拥有数千年历史的传统中医药也搭乘数字“顺风车”焕发新活力。

浙江大学中国西部发展研究院书记陈健认为，数字化给中医药带来了重大机遇。基于源头可溯的中医药监管、海量数据的指导标准、实践数据的负面清单、智慧平台的技术提升等，中医药创新发展驶入快车道。

“未来要推动中医药与西医药互学互鉴融合发展，充分发挥中医药在治未病、重大疾病治疗和疾病康复中的作用，打造中国特色卫生健康体系，不断增进人民群众健康福祉。”孙达说。（记者李恒）