让阅读抵达更广阔人群——多地打造提升城市公共阅读空间观察

在第28个世界读书日来临之际，全国各地开展形式多样的活动倡导公民积极参与全民阅读。记者在一线采访中发现，面对人民群众多样化需求，多地因地制宜打造“小而美”、多样式的新型公共文化设施，推动城市书房、社区图书馆等公共阅读空间建设，不断提升公共文化服务水平。

构建便捷服务网络，“一刻钟百姓文化生活圈”日趋完善

在深圳坪山区碧岭街道汤坑社区科源实验学校内，一栋白色外墙的大楼格外引人注目。这是坪山区图书馆汤坑社区分馆，也是深圳目前最大的社区图书馆，近日开放以来吸引附近居民纷纷前来打卡。

“我们一家都喜欢阅读，新开放的这个社区图书馆就在我们家附近，走路十几分钟就到，以后读书更方便了。”深圳市民谢女士说。

图为深圳市坪山区图书馆阅读区。新华社记者印朋 摄

通过建设覆盖全区的城市书房和基层公共文化中心，深圳市坪山区将图书馆开到群众“家门口”。

深圳市坪山区图书馆执行副馆长陆其美说：“我们通过与校园、企业、园区等共建和完善阅读设施，打造紧密型垂直公共总分馆、馆店一体化城市书房、共建共享馆校合作‘三位一体’的建设模式，实现阅读资源的全域连接、服务推广的全域协同、阅读品质的全面提升。”

目前，坪山区总分馆体系建设实现100%垂直一体化管理，街道馆100%覆盖。

记者在采访中了解到，不少地方纷纷构建便捷服务网络，不断完善“一刻钟百姓文化生活圈”。

深圳一些城区依托总分馆体系搭建，推进公共图书馆与中小学图书馆共建共享；浙江一些地方以邻里图书馆建设为契机，结合地域文化特色，激活公共阅读服务微循环；北京通过改造老旧厂房，利用腾退空间、交通枢纽、商业楼宇、公园绿地等场地，相互融合赋能，建成众多新型公共文化设施……

清华大学文化创意发展研究院研究员李昶说，市、区、街乡大力推动各类公共阅读空间建设，有助于促进形成全民爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围，更好满足群众精神文化生活需求，推动公共文化服务高质量发展。

打造特色阅读空间，公共文化服务更加丰富多元

谷雨时节，浙江温州乐清市的清和公园草木蔓发，一派生机盎然。坐落于公园湖心小岛上的清和书苑，成为当地文化活动新地标和市民热门打卡地。

家住附近的朱女士带着孩子，在弥漫着咖啡香气的阅览室享受阅读时光。“公园里的书房环境太美了，这样的公共阅读空间很受欢迎。”朱女士感叹。

清和书苑在空间布局上以公园景观轴为中心，充分挖掘建筑本身特点，打造可同时观山、看水、读书的绝妙之地。

在北京西二环，百科·嫏嬛书房是不少读者感受书香生活方式的“世外桃源”。走进书房，灰瓦白墙，石板流水，书架上整齐摆放着线装书……浓浓的古朴气息扑面而来。

百科·嫏嬛书房主理人魏孔媛在整理书籍。新华社记者杨淑君 摄

读者在百科·嫏嬛书房阅读书籍。新华社记者杨淑君 摄

“这个闹中取静的阅读空间很有特色，我经常带孩子来参加文化活动。”在书房附近上班的傅先生说，6岁的女儿第一次在这里接触到宣纸、古琴。“触感很重要，让孩子亲手接触篆刻、版画、书法等，培养兴趣爱好，感受传统文化的魅力。”

乐清市图书馆馆长林回清说：“乐清的这些公共书苑更加注重人的需求，融合了时尚性、开放性、生态环境和资源，是集阅读休闲、家庭亲子、数字未来、轻食服务等功能于一体的新型公共文化空间。”

百科·嫏嬛书房主理人魏孔媛介绍，除了提供免费阅读服务，书房还充分利用文化空间开展多种文化活动，从讲座活动到线上直播，从线下阅读到数字阅读，从论坛到展览，通过多种形式开展古籍文化普及，让古籍里的文字在现代人的手上和心头“活起来”。

浙江大学公共政策研究院副院长范柏乃说，因地制宜建设城市书房等公共文化空间，切实精准为群众提供有效文化供给，多样化的城市公共阅读空间正扮演着越来越重要的角色。

创新服务和管理方式，让阅读抵达更广阔人群

“多大的空间都不够。南山区图书馆藏书已超100万册，区级图书馆总馆将发展成为图书的中转站。”深圳市南山区图书馆馆长杨熔说。

记者在采访中发现，一些城市书房、社区图书馆等针对场馆空间不足、馆藏书籍利用率低等问题，纷纷采取相关措施，以服务更广阔人群。

深圳市南山区图书馆以“动态馆藏”方式为读者提供更便利、精准的文献服务：及时下架利用率低的图书、补充需求量高的文献复本及种类，使在架图书最大限度满足读者需求；充分利用智能书架、室内定位导航系统，为到馆读者提供图书、空间等资源的精确查找与定位；利用“网借+图书快递到家”服务，为读者提供更大服务保障。

图为深圳南山书房一角。 新华社记者印朋 摄

大数据、云计算等信息技术的运用，也为各地公共文化服务插上双翼。北京通过加强智慧图书馆、数字文化馆建设，推出数字化阅读、网络文化活动等，提升公共文化服务便捷度；深圳推出智能书库预借到家无接触服务、有声阅读推广活动、文旅融合特色线上旅游阅览；浙江一些地方通过推动“全民阅读在线”应用落地、打造“一键借阅”一体化平台等，运用数字化引领全民阅读……

“阅读能提高市民素质，提升城市品质，是构建学习型、创新型城市的重要抓手。”清华大学文化创意发展研究院研究员李昶说，应充分发挥科技的作用，创新公共阅读空间服务和管理方式，利用移动互联网，打破时空界限，吸引更多群众参加全民阅读。（记者印朋、鲁畅、杨淑君、魏一骏）