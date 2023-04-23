一座书屋，可以温暖一个村庄。

伴随乡村振兴全面推进、全民阅读不断升温，一座座兼具内涵与颜值的农家书屋、乡村书局成为人们钟爱的精神家园。这些文化空间或以现代设计升级阅读体验、传递人文关怀，或以诗意营造彰显乡土特色、赋彩乡村生活。在这里，书香味、泥土味与艺术味融为一体，滋养“文化秧苗”茁壮成长。

今天是第二十八个世界读书日。让我们跟随记者的脚步，走近五地小而美的乡村阅读空间，感受艺术设计为乡村精神文明建设带来的新活力，品味书屋里的馥郁书香。

——编 者

山西省晋城市陵川县浙水村“自然书屋”——

依山构筑 美用一体

本报记者 郑洋洋

不少人是因为“自然书屋”而知道的浙水村。

这个山西省晋城市陵川县东北端的传统村落，地处晋豫两省交界，被太行深处的群山环抱。由于交通不便，这里的发展曾一度落后。2020年，随着当地太行一号旅游公路修到村门口，古村重焕生机。村中的“自然书屋”也成为游客几乎必去的打卡地。“专门开车过来的，在网上就被这个‘太行山村最美书屋’吸引了。”一对来自河南省辉县市的夫妇难掩兴奋地对记者说。

书屋紧临村东的浙水河，倚靠天然石壁，只建了两个面：一面是倾斜的大屋顶；一面是作为围护结构的承重墙。建筑灵感产生于设计师罗宇杰的实地调研。当时，浙水村作为旅游公路的驿站村，正在打造配套设施。接到委托后，罗宇杰走访了许多村落。他发现，在太行山区的民居建筑中，石头是主要材料。“当地许多村民，累了就直接靠在山石上休息。这种人与自然和谐共生的情景给了我启发。”因此，他就地取材，为村民设计了这个实用性与艺术性兼具的公共文化空间。

书屋内没有桌椅和板凳，层叠的岩石稍加打磨，放上一个个藤编垫子，就成了孩子们的阅览区。书屋的入口处与对面的墙，用玻璃搭建而成。木框架构成的承重墙，中间嵌入玻璃砖，室内部分被用作书架，户外部分成为人们休憩的座椅。白天，自然光透过玻璃，让人们能在阳光下尽情阅读；晚上，室内暖光亮起，书屋又成为静谧村落的一道风景。书屋不仅丰富着人们的精神生活，还增进了村民之间的情感交流。

书屋建成后，当地市县两级相关部门发起图书筹集工作。如今，书屋已有1000多本图书。图书管理员原沈飞这样描述孩子们争相看书的热闹场景：“周末一大早，孩子们就嚷着让我赶紧开门，一待就是一天。”

对于40多岁的村民牛庆丽来说，农闲时间，带上读书卡，步行10分钟去书屋借几本喜欢的历史类、养生类书籍，成为一种习惯。她的两个在县城上学的女儿，回来也爱借上几本故事书与手工艺书。如果没看完，还可以带回县城图书馆归还。“书屋接入了公共图书管理系统，县城与村里的图书可以通借通还，为大家提供方便。”原沈飞说。

如今，往来的游客多了，书架上特意增添了许多文旅类图书，有陵川县志，有太行红色故事，也有山西历史故事。浙水村的“自然书屋”，正成为展现太行文化与古村风貌的一扇窗口。

江苏省南京市高淳区花山村“马家垄1953”“蒋山书舍”——

老校舍新用途 文化融入生活

本报记者 尹晓宇

环山皆翠，江苏省南京市高淳区花山村的农家阅览室——“马家垄1953”便在这苍翠之间。充满现代美感又不失古朴韵味的建筑风格，使其既“亮眼”又“养眼”。

这座阅览室原是村里一处废弃的校舍。2019年，当地进行美丽乡村建设，决定把这处于1953年落成的老校舍改建成一个农家书屋，以充实人们的现代文化生活。

原址的一些基本要素被保留下来。灰色的校舍底部建筑结构、木质的顶梁，都展现着传统乡村意韵。

远观，几何形的黑色屋檐如瀑布般泻下，宽大的梯形面上留置一个圆形大洞，原来栽种的榉树从中穿过，呼应了“村口大树”的传统村落意象。室内，设计团队运用玻璃材质制作屋脊和前后落地窗，不仅改善了采光，而且从窗户望出去，绿色尽收眼底，让建筑成为自然的延伸。

这座建筑面积有102平方米的阅览室，如今已成为村民阅读学习和文化娱乐的重要场所。室内配备有休闲平台、图书室、茶水吧台、盥洗室等设施。藏书约2000册，有党史学习材料、当地民俗方志、农业种植养殖手册等，类型丰富。

到了周末，剪纸艺人常会在阅览室里教大家剪纸，村里的民俗文化艺术团会在阅览室外的小广场上进行打莲湘、十番锣鼓等非遗表演。今年清明前后，村里还根据当地种植特点和村民需求，在阅览室举办了一堂茶叶种植理论培训课。

“乡村振兴，离不开文化的振兴。如今，书屋已经成了花山村的文化阵地。”花山村党总支书记何腊保告诉记者，花山村下辖9个自然村，除了“马家垄1953”阅览室，村里还有一座网红书屋——蒋山书舍。

书舍由一处明清老宅改造而成。设计团队最大限度保留了老宅外在“青砖黛瓦”的形态，同时对建筑内部进行了功能置换和空间重构。一个包裹着天井的书架和一个面向庭院的玻璃茶亭被植入其中，打破室内外界限，形成了一个公共阅读区，通透明亮的格局为村民打开宽阔的文化空间。

春风化雨润心田。今年，高淳区还通过举办“淳享·漫读”乡村阅读行动、“诗游高淳”“戏唱高淳”等品牌活动，让文化在乡间流淌。阅读空间的更新，让更多人将目光聚焦在乡村文化振兴上。

浙江省湖州市德清县“农家书屋+新华书店”——

步步皆景 座座不同

本报记者 窦 皓

走进浙江省湖州市德清县钟管镇干山村，一座简约现代的二层小楼与一旁红瓦砖墙的老屋形成鲜明对比，引人瞩目。巨大的落地窗，让楼内整洁明亮的空间一览无余。木色书架、白色座椅与浅灰色瓷砖的搭配，既彰显设计品位，也刷新了人们对农家书屋的传统印象。

干山村农家书屋的书架上、茶几上，3000余册党史读物、文学作品、儿童绘本等令人目不暇接。“这里不仅书多，环境还很好。”正带着孩子在此看书的村民范碧霞笑着说。书屋内部经过精心设计，不仅有图书借阅区，还有亲子共读阅览区、文创文具和教辅书零卖区等，力求为读者提供周到的文化服务。

走上二楼，更是别有光景。宽敞的露台上，一场有关少儿读物的阅读沙龙正在进行。去年，农家书屋借助新华书店、县图书馆的力量，举办了50余场阅读活动，吸引许多村民参与。

这样设计现代、借阅便利、活动丰富的农家书屋始建于2020年底。当时，德清县委宣传部与县新华书店洽谈，提出由各镇街道提供场地、新华书店承担运营的合作模式，并逐渐摸索出一条“农家书屋+新华书店”的发展新路子。升级版的农家书屋，不仅能根据读者反馈定期添加新书，更打通图书馆借阅系统和新华书店零售系统。新书既可销售，也可拆封并免费借阅，作为馆配书由县图书馆买单，真正将文化惠民的触角伸向田间地头。

如今，德清已建成60多座“悦读悦享书房”，每一座都有自己的“模样”。其设计方案由县新华书店、图书馆与各镇街道共同研究决定，通过邀请不同建筑师，以多元设计语言诠释本地文化特色与书屋定位。一些书屋在设计过程中，还充分采纳读者建议，使书屋与村民产生更深层次的联系，成为多维复合、独具特色的乡村文化空间。

在禹越镇的“禹悦书房”，木色桌椅搭配绿色植物和暖光灯，明亮而温馨；新市镇的“运河书局”里，各类图书、明信片、文创产品琳琅满目，古色古香的老建筑中，是道不尽的古镇文化；雷甸镇的“雷甸书房”，则在空间设计中融入枇杷、珍珠、中初鸣遗址等颇具地域特色的元素，步步皆景，使读者在阅读的同时领略人文历史之美……

从单一阅读平台到农文旅综合体，从一间书屋到一座书乡，之江大地正书香满溢。

安徽省潜山市万涧村“萤萤公益书屋”——

河山千重景 萤萤一点光

本报记者 游 仪

翻过山，突然间，一抹绿色入了眼。微风拂过树梢，竹影婆娑，民居倒映清溪，翘角飞檐。天柱山下，山涧穿村而过，安徽省潜山市龙潭乡万涧村这个传统村落藏于林间。

又是一个星期天，对于12岁的杨文慧来说，窝在村中的“萤萤公益书屋”浸润书香，格外悠闲自在。“自从书屋建成以来，每场活动她都会参加，有时是读文学作品，有时则做创意手工。”看着杨文慧在阅读中找到自己的一方天地，涧行者乡村服务发展中心成员杨积霞在一旁笑眯了眼。

过去是造纸作坊、荒废老宅，如今成了阅读空间、孩童乐园。变化，还得从中国城市规划设计研究院（北京）规划设计有限公司90后驻村规划师刘琳入村说起。

为保护传统古建，助推乡村振兴，2017年，中国城市规划设计研究院选取万涧村作为传统村落保护项目试点。第二年，带着让古村焕发新生的使命，刘琳开启驻村生活。“来了头一件事，就是挨家挨户串门，收集村民的想法和需求。”指着桌上一角摆放的“驻村笔记”，刘琳笑着说，这样的本子，她已写了30多个。

沿着村路往里走，尖尖小屋冒出头。在尽量多保留物理层面历史记忆的基础上，设计团队创造了灵活适用的室内空间。屋顶的圆形透明天窗，夜间仰望，便能看见星空；可移动的木质书架，堆满书籍，孩童在其中钻来钻去；温暖的灯光，沿梯而上的书格，黑板上稚嫩又认真的笔迹，都让这座书屋充满温度。

2019年建成的“萤萤公益书屋”，始于刘琳丰富村中留守儿童周末时光的规划设想。于是，中国城市规划设计研究院出资支持，潜山市图书馆赠书。改造后的书屋富有童趣，“小朋友们可以在这里看书、游戏，‘萤萤公益书屋’就是万涧村孩子们的快乐大本营。”刘琳说。

如今，书屋还开展了陪读计划，每月邀请关注乡村发展与教育的朋友过来陪孩子一同读书，分享见闻。村民们还尝试制作花草灯、创作散文诗、举办“村晚”……诗意生活得以点亮，乡村文化更添人间烟火。

当乡村规划建设告一段落，修缮好的老宅、改造后的书屋又该怎样持续运营？

涧行者乡村服务发展中心的成立给出了答案。这个由万涧村50多名妇女组成的志愿服务队，从书屋轮值到村庄清扫，从筹备“村晚”到照顾老人，她们认真负责。

河山千重景，萤萤一点光。村中的杨家老屋修缮完成，建成民俗博物馆；溪流旁的杨家花屋改成民宿，发展乡村旅游；儿童游乐场和老年活动室接连落地。这片土地，生机勃发，精彩不断。

云南省大理州剑川县北龙村“先锋沙溪书局”——

扎根乡土 酿出诗意

本报记者 李茂颖

穿过秀丽的山村，走向村道深处，一座高耸宽阔的建筑映入眼帘。透过明亮的玻璃墙，一整墙的书架、布局错落的书海映射出来。这便是位于云南省大理白族自治州剑川县沙溪镇北龙村的“先锋沙溪书局”。它是先锋书店开设的第五家乡村书局，也是在云南的第一家店。

“选址沙溪，就是看中了这里悠久和多元的历史文化。”书局店长胡姣说。作为茶马古道上的要塞，曾经的沙溪古镇每天都有大量的茶叶、丝绸、马匹在这里交易。千年时光孕育了沙溪古朴隽永的韵味，更赋予这座乡村书局深厚人文底蕴。

书局开设前这里曾是一座破败杂乱的粮仓。在改造中，建筑师最大限度保留粮仓的历史样貌，并通过巧妙设计打破老旧建筑的空间局限，使其新旧呼应又相得益彰。高朗透亮的书店、烤烟房改造而成的诗歌塔、新建的具有民族风情的诗歌咖啡馆……“先锋沙溪书局”正成为当地新的文化地标，用阅读酿出浓郁的诗意与乡愁。

走进书局，阳光透过屋顶窄长的玻璃倾泻下来。日升日落间，流动的光影缓缓抚过两侧整墙的书籍，让阅读在时光中变得更加悠长。

沿着书局内的陈列慢慢浏览，以云南文史、大理风貌、茶马古道等为内容的图书错落放置。围绕地方文化特色，书局还推出近百种文创产品。读者通过书局能够对云南和沙溪有更丰富的了解。

书局里，打卡拍照的游客络绎不绝。游客杨晴专门从昆明慕名而来。沿着层层叠叠的扇形木阶梯螺旋而上，杨晴和朋友们攀登上诗歌塔，远处如诗如画的乡村田野尽收眼底。“太美了！这才是真正的‘诗与远方’。”杨晴感叹。

村民老施是书局的常客，他经常带着孩子来看书，“孩子可喜欢这里的绘本了，只要有时间都会过来”。书局虽然保留了过去的部分建筑构造，但内部是现代书店的陈设，这为当地村民带来了不一样的阅读和审美体验。“绘本分享+喜剧演绎”等活动则让书局与村民有了深层互动。“我们正努力把这里建成一个社区型书店。马上，我们要举办‘乡愁之味’沙溪诗歌音乐会，欢迎大家来体验乡土田园的诗意。”胡姣发出邀请。

在安徽黟县、浙江松阳、福建屏南等地，越来越多乡村书局扎根乡土，充分发挥民营书店经营方式灵活、品牌特色鲜明等优势，成为展示当地历史文化、风土人情、民俗工艺的新空间，为推进乡村文化建设开辟了新路径。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2023年04月23日 08 版）