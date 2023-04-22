【听医者讲述】

我今年71岁，很多微信好友感叹：励建安的运动步数高得很，每天一两万步是常态，怎么做到的？

事实上，作为一名康复科医生，我以前都在教别人怎么运动，自己却不太运动。在2013年到2015年间，我每年都会得一次严重的病毒感染，而且还出现高血脂、脂肪肝、骨质疏松等问题，自己都感觉到身体素质在下降。作为医生，本该是人们健康的守护神，结果自己都不健康了。

一个很偶然的机会，一位经常跑马拉松的好朋友送了我一双跑鞋，于是在好友的鼓励下，我决定通过运动改善体质。此后，我开始跑步，并切身感受到了运动带来的各种好处。

虽然医生的工作非常忙，加班是常态，“太累了”“没时间”是很多医生不运动的常用理由。但解决这个问题并不难，只要把时间往前调一下就可以了。每天提前起床一小时，就能慢跑5公里甚至10公里。我每周跑三、四次，每次跑5到10公里，坚持了一段时间后，体质就大有变化。

2016年9月，我在一次晨跑时扭伤了右脚，第五跖骨基底部发生骨折。传统观念都认为，伤筋动骨一百天，但真的有必要这样吗？我突发奇想，决心以自己为试验对象，研究骨折后尽早运动是否对康复有利。骨折后的第5天，我在无拐杖的情况下步行半小时，走了近6000步；骨折后的第11天，我尝试慢跑了3公里；骨折后第70天，在南京跑完“半马”；骨折后第80天，我完成了人生的第一次“全马”。此时，我骨折的脚已基本康复。我用自身经历证明了，骨折后的早期活动有利于康复。

当然，这个“骨折后的运动试验”，还需要更多更严谨的研究验证，我只是一个“吃螃蟹”的人。希望借此激发骨科医生的研究热情。

2017年，我参加了7个“半马”、2个“全马”。2018年，我跑完14个“全马”、9个“半马”。当时很多人质疑，认为我这是过量运动。那到底什么是适量运动呢？一直以来，跑步被认为是关节损耗运动，很多观点都认为中老年人应尽量不跑步。以前我也认同这种观点，但通过坚持长跑后，我对此类观点开始存疑，作为一名康复科医生，我想亲身实践一下，跑步究竟好不好，如何跑步才是对的。

随后，我逐渐加大试验强度，从2019年3月14日开始，尝试每周跑一次“全马”。我想研究一下，这样的运动量，会对身体带来哪些影响。事实证明，坚持不懈地跑步，让我体重减轻了十几公斤，脂肪肝一去不复返，骨质疏松消失不见，血脂数值也恢复正常。3年来，我没有生过一次病。由此也说明人的运动潜能是非常大的，我们往往过高估计了运动风险，而忽视了适当合理增加运动量对于整体健康状况更为积极的作用。

当然，这也并非鼓励人人都去周周“跑马”，一定要牢记因人而异。找到适合自己的运动，只要身体能承受，没有不良反应，就没问题。

我高度重视无伤健康跑步，只有无伤健康，才能把跑步这种积极健康的生活方式长久保持下去。要做到无伤健康，很重要的一点就是要循序渐进，让自己的能力和跑步匹配，在能力逐步增长的情况下，再逐步增加跑量，这样就能在很大程度上避免因过量跑步导致的伤痛问题。需要强调的是，有伤痛不可怕，要积极应对，找到原因，休息、治疗，康复后再提高，就能很快从伤痛中走出来。

作为医者，只有让自己更加强健，才能更好地救死扶伤。在我的带动下，“江苏省人民医院康复跑团”日渐活跃，“今天谁又占领了微信运动封面”是跑团成员最爱讨论的话题。如今，医师跑团越来越壮大，全国各地都有医师跑者开始加入。

每个人都是自己健康的第一责任人，这不是一句空话。从业50年，我越来越意识到主动健康的重要性，意识到医生的作用是有限的。因此，规律运动应该是我们的生活方式。你可以有一万条理由不运动，但是只要有一个理由，就必须要运动，因为生命在于运动。（记者田雅婷采访整理）