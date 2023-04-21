将村卫生室纳入医保定点范围

本报电 （姚永亮）“在家门口就能找家庭医生看病、拿药，还能报销医保。”近日，四川省眉山市青神县高台镇诸葛村4组村民周树军一大早便来到村卫生室进行血压检查并拿药。

周树军患高血压病多年，以前为了通过医保报销药费开支，要去几公里外的镇卫生院就诊。自去年他家门口的村卫生室被县医保局纳入医保定点范围后，检查开药不用再出村而直接找所签约的家庭医生。

“我们的村医周老师隔段时间就喊我到卫生室测血压，有问题马上给我说，交代我注意事项。我是签了约的，拿药不用另外交钱，每年还有4次免费体检，都是镇上的医生来给我做。”周树军说。

为解决医保报销“最后一公里”问题，眉山市去年开始给村卫生室赋医保机构码，为“两病”（高血压、糖尿病）患者提供用药保障和报销。到去年底，全市共有227个村卫生室被纳入医保定点范围，覆盖225个行政村，并为3万余人提供了医保报销服务。

青神县医保局局长罗姝毅说，该县以“两病”家庭医生签约服务为抓手，积极推动县、乡、村医疗保障一体化建设，投入资金35.88万元，将全县38家村卫生室全部纳入医疗保障定点服务范围。同时，探索将痛风、慢阻肺纳入家庭医生签约服务，不断拓展家庭医生“慢病”管理签约服务范围。

医保服务网络的进一步健全，也有效调动了眉山居民参保的积极性。截至去年底，2023年全市城乡居民参保缴费人数达245.87万人，超去年同期6.21万人。此外，全市“两病”首诊主诊断患者住院率呈下降态势，病情有效控制率平均提升10个百分点。