多管齐下养护胃（中医养生）

俗话说“十胃九病”，胃作为人体重要的消化器官，必须小心呵护。

患有慢性胃病的人，要特别注意胃部保暖，及时添加衣物，夜晚睡觉盖好被褥，以防腹部着凉引发胃痛或加重旧疾。一日三餐亦要定时，晚餐两小时后再睡眠。细嚼慢咽能增加唾液分泌、减少胃酸和胆汁分泌，也有利于保护胃。

在饮食方面，中医认为小米可以健脾和胃、补益虚损、和中益肾、除热解毒。治脾胃虚热、反胃呕吐、消渴、泄泻。日常可选择喝些小米南瓜粥：南瓜去皮切丁，小米淘洗干净，放入电饭煲浸泡1小时后，熬煮至软烂即可。

花生也能起到养胃的作用。花生富含不饱和脂肪酸，不含胆固醇，含有丰富的膳食纤维，是天然的低钠食物。脾胃失调的患者可选择花生红枣粥：取花生仁30克，糯米60克，红枣30克，加冰糖少许，煮粥食用。

养胃护胃，还可以按摩这些穴位：

足三里穴。足三里在膝盖下外侧，约四横指（约3寸）的小腿胫骨外侧有一凹沟处，力度稍大一些，酸麻的经络传感可到脚背，按摩本穴可治各种肠胃消化系统疾病，包括消化不良、胃胀胃痛。

中脘穴。胃位于横膈下，上接食道，下通小肠，上口为“贲门”，下口为“幽门”。中脘正处在胃的贲门和幽门之间，在胃的中部，以治疗胃部的问题为主。

章门穴。在第十一肋骨游离端下缘处，为足厥阴肝经穴，脾之募穴，八会穴之脏会。双手叉腰，两手大拇指指腹点按在穴位处，适当用力会有酸胀感，坚持2分钟。

膻中穴。位于胃的上方，上焦与中焦交界之处，是上焦呼吸之气与中焦脾胃之气会聚和通行的关键通道，通过刺激膻中穴，可以调理上焦与中焦的气机，使得肠胃气机得到疏理。

《 人民日报 》（ 2023年04月21日 19 版）