来消博会体验未来生活新方式

指导你调整跑步姿势的智能跑步机、可以改善睡眠质量的深睡小屋、能感应宝宝体温的婴儿服装……在第三届中国国际消费品博览会（以下简称消博会）上，各种新奇有趣的高科技消费品吸引了众人的目光。

智能跑步机：

纠正跑步姿态，避免运动损伤

你会跑步吗？准确地说，你有正确的跑步姿势吗？跑步是日常生活中最简便的锻炼方式之一，但跑步姿势不正确就会引起膝盖损伤、足底筋膜炎、跟腱炎等问题。

在消博会1号馆，记者体验了智能跑步机，其前方显示屏不仅会显示速度、距离等基本信息，还会对跑者的跑步姿态进行实时分析和纠正，如颈部姿势、前后摆臂幅度、落地时脚踝及脚掌姿势等。跑步结束后，该跑步机会生成一份详细的运动报告，包含运动心肺功能报告、跑姿分析报告，便于跑者了解自身运动情况。

“这款跑步机应用了我们自主研发的‘人体动态三维分析捕捉技术’，可以实现23项跑姿实时分析与监测，每分钟可分析处理超39800组动作，同时能够预防跌落、失速等风险。”生产该跑步机的西安维塑智能科技有限公司技术总监褚智威说。

褚智威介绍，人体动态三维分析捕捉技术主要是利用人工智能来跟踪头部、手部、脚部、膝关节等人体运动关键部位。不过，由于人体形态的复杂性，很难采用固定的“模板”来简化计算过程，例如手的位置既可以高过头顶（举手），也可以低于膝关节（垂手下蹲）。

“因此人体动态三维分析捕捉技术采用了类似无人驾驶专用的深度摄像机，精确捕捉骨骼点位，再通过高效神经网络模型确保动作捕捉的实时性，做到不漏掉跑者在跑步过程中的任何一个瞬间。”褚智威补充道，“通过对大量运动数据的学习，该智能跑步机还能针对每个人的特点提供专属训练方案。这是人工智能和体育的深度融合，让更多人享受到专业级的运动指导。”

据了解，目前动作捕捉技术已相对成熟并被广泛应用于各个领域。在电影、游戏领域，动作捕捉技术可以让虚拟角色展示出更真实的动作；在体育领域，教练员、运动员利用动作捕捉技术可精准分析每一个动作，以提高训练效率、获得更好的成绩。

深睡小屋：

利用荷电粒子波帮特“困”者入眠

睡眠和每个人息息相关，它是人体健康的一个重要决定因素。《中国睡眠研究报告（2023）》显示，2022年受访者平均睡眠时长为7.37小时，超过半数受访者睡眠时长不足8小时，晚睡、浅睡现象显著，公众整体睡眠质量有待改善。

除常规的药物治疗之外，如今改善睡眠质量还有多种创新方式。在本届消博会上的两座深睡小屋体验间内，体验者络绎不绝。记者看到，体验间内摆放着躺椅、脑波检测仪以及两个特殊的设备。据工作人员介绍，在完全放松的状态下，大致15分钟后，多数体验者会进入睡眠状态，甚至是深度睡眠状态。

“我们不需要体验者佩戴任何装备，也不会释放声音或者气味，而是通过荷电粒子波让人进入放松状态，以达到改善睡眠的效果。”现场工作人员向记者介绍道，深睡小屋利用舒曼波康养机和慢波睡眠机使荷电粒子波以舒曼波频率以及深度睡眠脑电慢波频率振动，营造出有利于睡眠的微环境，从而提升使用者的睡眠效率和质量。

据了解，深睡小屋中所布置的数字健康睡眠系统，其核心技术荷电粒子波，由生产深睡小屋的加拿大艾纳诗集团首席科学家、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所孔祥贵教授团队领导开发。

“数字健康睡眠系统经2022年北京冬季奥运会医疗保障专家组、国家体育总局冬季运动管理中心甄选入驻冬奥村，为运动员提供睡眠康养保障服务。”加拿大艾纳诗集团总经理滕树杰表示。

变色婴儿连体衣：

根据宝宝体温变换衣服印花颜色

在4号馆，记者在现场工作人员的介绍下，将一件婴儿连体衣胸前的图案贴在装满热水的玻璃瓶上，不一会儿图案就由绿色变成了黄色。

“如果宝贝发烧体温超过37.5摄氏度，这件衣服上面的感温印花就会变色，可以让监护人直观了解宝宝的健康状况，对新手妈妈十分友好。”现场工作人员对记者说。

“感温印花工艺是一种将感温变色材料印刷在织物上的工艺，印刷在织物上的感温变色材料能够感应到人体温度变化并随之改变颜色。”华中科技大学武汉光电国家研究中心和材料科学与工程学院教授陶光明解释道，感温变色材料之所以能变色，是因为构成感温变色材料的微观组分在温度的影响下发生了改变，从而使材料反射出的光线波长产生了变化。

陶光明表示，感温印花工艺可被用于织物美化、温度指示、高温报警、人体温度监测、信息存储和防伪。