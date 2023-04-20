健身好时节 风筝飞满天

仲春之末，春光大好。4月15日，第四十届山东潍坊国际风筝会在滨海国际风筝放飞场开幕，天空瞬间热闹起来。百米“巨龙”冲入云霄、“复兴号高铁”飞驰在苍穹、巨型“鲸鱼”遨游天际、艳丽的“牡丹花”盛放在云端……一时间，天空成了风筝的海洋。

“儿童散学归来早，忙趁东风放纸鸢”，放风筝是传统的民俗娱乐活动。潍坊风筝久负盛名，潍坊年年有民间或官办的风筝赛会，许多外地的风筝商贩和风筝艺人慕名而来，风筝赛会逐渐发展成为全国性体育比赛项目。

1986年第三届潍坊国际风筝会期间，潍坊市举办了第一届全国风筝邀请赛，当时潍坊国际风筝会办公室借鉴工艺美术界的评比办法、结合体育竞赛规程，制定了详细的风筝比赛规程。1988年起，国家体委把风筝列入正式体育竞赛项目，1990年国家体委颁发了《风筝竞赛规则》。

在今年举行的第四十届潍坊国际风筝会上，第十九届世界风筝锦标赛和潍坊风筝大赛等赛事陆续展开，打斗风筝赛、创新风筝赛、最大风筝赛……丰富多样的赛事项目吸引了59个国家（地区）和国内23个省份的150多支风筝代表队参加比赛和表演。

张华刚和他的团队获得本次风筝会创新赛一等奖，他们的作品“潍坊复兴号”串式风筝长150米，由一个复兴号“火车头”和50节“车厢”组成，制作团队6名成员耗时半个月时间完成。在比赛现场，26名成员协作将风筝成功放飞。“作为风筝艺人，我想通过这种方式更好地推广中国高铁。”张华刚说。

潍坊国际风筝会历经40年发展，现已成为一个国际性文化体育盛会，促进了风筝运动的发展与普及。本届风筝会开幕当天，超过10万名现场观众参与其中，从大学生到上班族、从黄发老者到垂髫孩童，都尽情地享受放飞风筝的乐趣。

“在这好天气，放放风筝，晒晒太阳，舒展一下筋骨。”在潍坊人民广场的一块空地上，67岁的张成富搅动着手中的圆盘，辗转腾挪间，额头渗出微微的汗珠，“经常锻炼，身体好了，腰板儿更直了，人也变得精神咯！”张成富说。

作为“世界风筝之都”和国际风筝联合会总部所在地，如今在潍坊，风筝运动已经成为大众健身的重要运动项目之一，无论是专业的放飞场，还是街边的广场公园，总会看到市民放风筝的身影。“潍坊市每年都举行全民健身风筝比赛，近年来，供市民放飞风筝的场地不断增多。”潍坊市风筝运动协会监事刘志江介绍，近期潍坊还不断推广对场地和风力要求较低的“盘鹰风筝”项目，推动风筝运动成为全民都可参与的群众性健身活动。

潍坊国际风筝会综合服务中心主任张建伟表示，下一步，潍坊计划把浮烟山打造成国际风筝放飞游客集散地，并定期举行青少年免费体验放飞活动，引导更多民众了解风筝文化，爱上风筝运动。

（乔姝参与采写）

《 人民日报 》（ 2023年04月20日 15 版）