145个影响身高的基因确定

科技日报北京4月17日电 （记者刘霞）美国科学家在最新一期《细胞基因组学》杂志发表论文称，他们在一项针对小鼠和人类基因的研究中，精确定位了145个“身高基因”，这些基因能调控儿童生长板中的软骨细胞，有望决定人的身高。

该研究负责人、波士顿儿童医院和哈佛医学院儿科内分泌学家诺拉诺拉·伦塔尔指出，确定与人类身高相关的特定基因极具挑战，因为身高是一种复杂的特征，受遗传和环境因素的综合影响。他们的研究重点是软骨细胞，因为软骨细胞是参与骨骼生长的主要细胞类型，这些细胞决定了每块骨头未来的长度和形状，在被称为生长板的组织区域“繁衍生息”。生长板位于儿童和青少年长骨末端附近。当一个人发育成熟时，这些软骨生长板会“闭合”，并被硬骨取代。

在最新研究中，伦塔尔团队筛选了6亿个小鼠软骨细胞，以寻找影响细胞增殖和成熟的基因。他们使用CRISPR基因组编辑技术“敲除”候选基因，以观察当这些基因“缺席”而不再调节软骨细胞时会发生什么。结果他们发现了145个基因，当这些基因被敲除时，会引发小鼠软骨细胞的异常生长和发育。这些异常生长模式与骨骼发育不良等某些骨骼疾病类似。骨骼发育不良是一组影响婴儿骨骼、关节和软骨发育的遗传疾病，患者通常身材矮小，四肢短小，还有其他症状。

接下来，研究人员将这145个小鼠基因与之前对人类身高进行的大规模遗传研究（全基因组关联研究）的结果进行了比较。结果显示，与人类身高相关的基因“热点”与控制小鼠软骨细胞生长的145个基因之间存在显著重叠。这意味着研究人员现在已经在人类基因组中精确定位了这些基因，它们对身高的影响可能比其他遗传因素更大。

伦塔尔团队希望这145个基因的鉴定能让骨骼发育不良和其他骨骼疾病患者受益。此外，最新研究还有助于识别可能参与骨骼生长和发育的新基因。