国家卫健委：引导优质医疗资源扩容下沉

“国家区域医疗中心建设项目实施以来，有1400余项诊疗技术平移至输入省份，填补了300多项省域医疗技术空白，相关省份跨省就医人数明显下降。”4月13日，国家卫生健康委召开例行新闻发布会，国家卫生健康委医政司副司长李大川在会上表示，在医疗资源薄弱地区分四批批复的76个国家区域医疗中心建设项目正在引导优质医疗资源扩容下沉。

过去，重病患者要“遍访名医”，尤其在二三线城市或偏远乡镇，优质医疗资源“可望而不可及”。

如今，优质医疗资源来到家门口、“名医保持在线”，这些大大减少了百姓跨省、跨市就医的不便，增强了人民群众的健康获得感。那么，优质医疗资源扩容下沉是如何实现的呢？

“双中心”为抓手 实现医疗资源提质扩容

“仅2022年，国家医学中心和国家区域医疗中心就开展了国际、国内首创和领先技术372项。”李大川介绍，双中心的设置聚合地方政府、高等院校、科研机构等多方面力量，深入开展核心技术攻关，已经产出了一批具有开创性的临床研究成果。

此外，通过依托基础条件好、医疗技术先进、服务能力强、管理水平高的医院主体，带动了优质医疗资源的“多点开花”。国家心血管病中心副主任、中国医学科学院阜外医院副院长李志远介绍，阜外医院作为“国家队”同时支持云南省阜外心血管病医院、阜外华中心血管病医院、中国医学科学院阜外医院深圳医院三家中心的建立，通过信息系统同源化、医疗质量同质化、人才培养同育化、平台资源共享化等整体平移优质医疗资源。

未来，国家卫健委将通过“揭榜挂帅”“赛马”等工作机制，持续推动国家医学中心、国家区域医疗中心项目建设，进一步提升区域间医疗服务同质化水平。

“三下沉”帮扶 提升县医院服务能力

数据显示，截至2022年底，87.7%的县医院达到了二级医院能力，45.6%的县医院达到了三级医院能力。

李大川介绍，全国县医院医疗服务能力和管理能力的提升得益于三级医院对口帮扶县级医院、“组团式”帮扶国家乡村振兴重点帮扶县人民医院等工作的长期开展。

据介绍，通过人才、技术、管理“三下沉”的方式，支援医院长期派驻优秀人才驻点帮扶，帮助受援医院拓展服务范围，增加诊疗科目，开展新技术新业务，并助力受援医院培养综合管理人才和专业技术人才。同时，支援医院采取委托经营管理、组建医疗联合体等方式，建立紧密的上下联动机制，帮助受援医院优化管理架构。

李大川表示，通过城市三级医院对口帮扶、托管、医联体建设、远程医疗服务等多种方式，力争到2025年满足县域居民基本医疗卫生需求，为实现一般病在市县解决打下坚实基础。

信息化赋能 “大专家”换个方式到身边

“我们依托大数据+人工智能技术，建立了综合智能高血压管理平台，把专家共识和临床指南转化为指导医生的知识系统，为基层医生赋能，提供个性化、本地化的药物治疗方案智能推荐。”李志远说，系统可以为诊断、转诊、检查、生活方式给出指导性建议，提升基层医疗服务能力。

这是近年来信息技术在医疗资源扩容工作中的典型案例之一。借助互联网+健康医疗、互联网+智慧医院等手段，医疗资源下沉有了更便捷的渠道、更灵活的形式，例如大医院、大专家的诊疗经验被集成进智能辅助模块或工具中，用于辅助培训基层医生，高效提高基层服务能力；在康复指导、健康教育、行为管理、线上问诊等方面，信息技术直接联通医患，助推优质医疗资源的均衡布局。未来，随着系统的智能化、医院的智慧化的发展，优质医疗资源的覆盖范围将进一步扩大。