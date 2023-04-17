地方美食通过“网上集市”走向全国

在新疆塔什库尔干塔吉克自治县电子商务公共服务中心，一名塔吉克族主播通过网络直播推销当地特产。

新华社记者 丁 磊摄

广西柳州螺蛳粉、江西赣南脐橙、安徽黄山毛峰、江苏阳澄湖大闸蟹……越来越多地方特色食品通过“网上集市”跨越地域界限走向全国，借助直播、短视频等模式不断拓宽消费场景。不少人在网络美食经济中大饱口福，足不出户就可以吃到天南海北的各式特产小吃。

变“流量”为“销量”

在吉林延吉西市场一楼食品区的快递窗口前，来自北京的游客路女士正等待发送快递。“延吉西市场是网红打卡地，这里有很多延边特产，我品尝后发现延边美食名不虚传，尤其是一些民俗小吃很有特色，比如米肠、辣白菜、明太鱼等，想带回去给家人尝一下，自己带比较累，市场内有快递点就很方便。”路女士说。

为扩宽销售渠道，延吉西市场今年大力发展直播电商，专门设立了多个直播间。“我们通过线上线下相结合的方式，以‘直播+电商’的发展模式带动本地民俗美食‘加速跑’，将人气流量变成产品销量。线上小程序的销售额也不错，为了让电商销售产品质量过关、品类丰富，线上产品的货源一部分来自市场内商户，一部分从本地厂家中挑选。”延吉西市场电商平台相关负责人介绍。

中央财经大学中国互联网经济研究院副院长史宇鹏接受本报采访时说，互联网技术打破市场的时空界限，使地方特色食品可以越过千山万水，飞向全国各地。互联网技术还有助于营造购物的沉浸式体验，提高消费者对特色食品的认知与好感，进一步扩大特色产品的消费需求。

借助互联网，不少特色食品“出圈”。以广西柳州的螺蛳粉为例，直播带货、“吃播”演绎以及社交媒体营销话题造势，使其一时“臭”名远扬，从地方小吃变身“网红美食”，试吃螺蛳粉成了众多短视频博主争相“打卡”的趣事。被刷屏的网友，就算没吃过螺蛳粉，也好奇着想买来试试。“螺蛳粉的独特味道让食客在第一次品尝时充满冒险精神，而冒险过后，人们就喜欢在网上分享。”网友马先生认为，螺蛳粉之所以火，是因为其自带话题性和娱乐性。

数字化“快车”启动

除了运用互联网思维开拓市场，不少地方特色食品企业加快全流程数字化转型升级的步伐。

3年前，潮汕小伙子陈嘉宇开始负责自家牛肉丸品牌的线上业务。“当时看到线下商超渠道的销售量长期不增加，心里有了危机感，想寻找线上新增量，于是开始组建电商团队。自家有工厂，转型线上更有成本优势。入驻电商平台几个月后，销售额显著提升，多款牛肉丸热销，成为线上预制菜中受欢迎的‘爆款’。工厂还引入各类智能化设备，提高牛肉丸的品质和生产效率。”陈嘉宇说，线上渠道的增长曲线印证了转型的正确性，销售额由2020年的700多万元增长至去年的5500万元，增速远超其父辈开拓的线下渠道。

同样经营一家潮汕牛肉丸企业的徐东飞为加速产品到达各地的时效，启动数字化“快车”，在全国建设了4个仓库，北方消费者在当日10点前下单，次日即可收到货。“通过电商、物流的布局，可以走得更快更远，现在潮汕牛肉丸的销售主阵地不再局限于珠三角地区，非潮汕地区的销量也能撑起半边天。从区域销售数据来看，我们牛肉丸在非潮汕地区的销量占比逐年提升，已达到50%，牛肉丸在东北、江浙沪的销量尤其可观。”徐东飞说。

“互联网技术有助于促进食品企业提质增效，提高自身的竞争优势。”史宇鹏认为，食品企业运用互联网科技，实现生产的数字化、智能化，能够更好地保证食品质量。同时，食品企业通过收集生产销售数据，运用大数据、人工智能等互联网技术，可以更好地把握市场需求现状，预测未来市场走向。企业可以提前调配和灵活调整生产资源，缩短对需求变化的响应时间，实现更为精准的供需匹配。

“舌尖安全”共同守护

工信部、国家发改委、科技部等近日联合印发《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》（以下简称《指导意见》），提出到2025年，传统优势食品产区规模不断壮大，地域覆盖范围进一步拓展，产业链现代化水平大幅提升，打造一批全国知名地方特色食品产品品牌和地方特色小吃工业化典型案例。《指导意见》强调推广新业态新模式，支持食品企业加强与大型电商平台产销对接，深化生产、流通、销售、服务全渠道布局，实现线上线下多元业态深度融合。

“食品工业是重要的民生产业，也是中国的传统优势产业，蕴含着巨大的科技创新潜力与应用的空间。”工信部赛迪研究院消费品所食品研究室副主任王旭说，此次《指导意见》围绕先进装备供给能力、工业设计推广应用等发力点，鼓励发展新业态新模式，体现出中国食品产业未来的发展方向，将通过科技创新带动产业转型升级，促进食品消费提质扩容。

“食品企业的改变，要依靠科技实现创新发展，做到线上线下一体的‘餐饮无界限’。”眉州东坡集团相关负责人认为，中餐全产业链的发展机遇已经到来，食品企业要加快品牌化、标准化、零售化、线上线下一体化的进程，从而服务更多消费者。

专家建议食品企业进一步提升数字化和智能化水平，推进5G、工业互联网、大数据等现代信息技术与地方特色食品产业链深度融合，促进原料采收、生产加工、仓储物流等各环节数字化发展。

业内人士指出，安全和质量是食品企业的底线，食品企业在满足人们多样化食品消费需求的同时，还应确保“舌尖上的安全”，强化质量安全主体责任，可以运用区块链、物联网等技术，使食品生产、运输、销售、售后等各个环节可记录可溯源，提升全产业链质量安全风险管控能力。平台、食品企业、消费者、监管部门要联动起来，共同打造良性的“互联网+食品产业”安全生态。