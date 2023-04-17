我国抗疫斗争最鲜明的底色

世纪疫情，大战大考。经过艰苦卓绝的努力，我们战胜了前所未有的困难和挑战，交出了一份非凡的抗疫答卷。回望3年多极不平凡的抗疫防疫历程，人民至上、生命至上始终是不变价值追求，始终是我国疫情防控的根本出发点和落脚点，始终是我国抗疫斗争最鲜明的底色、最真实的写照。

生命重于泰山。人的生命是最宝贵的，生命只有一次。习近平总书记强调：“为了保护人民生命安全，我们什么都可以豁得出来！”这是铿锵有力的承诺，也是坚定不移的行动。武汉保卫战、湖北保卫战期间，4.26万名白衣战士逆行出征，800余万件防护服、超过7万台医疗救治设备紧急调度，为了生命，八方驰援；从出生仅30多个小时的婴儿到100多岁的老人，一个都不能少，一个也不放弃，为了生命，我们全力以赴；疫情防控进入新阶段后，为了生命，我们积极应对、主动作为，各项工作细而又细、政策措施实而又实，构筑起“保健康、防重症”的坚实防线……中国人口规模巨大，城市人口密度普遍偏高，人员流动频繁，人均医护人员、公共卫生基础设施和重症救治资源数量均低于发达国家，在这样的条件下，中国新冠病亡率保持在全球最低水平。能取得这样的成绩，很重要的一点就在于，“在保护人民生命安全面前，我们必须不惜一切代价，我们也能够做到不惜一切代价”。

人民健康是民族昌盛和国家强盛的重要标志。3年多来，我们把保障人民健康放在优先发展的战略位置，一方面抓实抓细疫情防控各项工作，最大程度保护人民生命安全和身体健康，另一方面聚焦影响人民健康的重大疾病和主要问题，加快实施健康中国行动，织牢国家公共卫生防护网，努力为人民提供全方位全周期健康服务。我们充分发挥爱国卫生运动的组织优势和群众动员优势，引导广大人民群众践行文明健康的生活方式；改革完善疾病预防控制体系，建立平急结合的重大疫情防控救治体系；建设分级分层分流医疗卫生体系，促进医保、医疗、医药协同发展和治理……3年多来，人民健康得到全方位保障。数据最有说服力：我国人均预期寿命从2019年的77.3岁提高到2021年的78.2岁，主要健康指标居于中高收入国家前列。

防疫关乎生命，发展关乎生计。3年多来，面对复杂严峻的国内外发展环境，中国坚持统筹疫情防控和经济社会发展。我们把稳就业、稳物价、保民生作为必须守好的底线，做好群众基本生活保障和生活物资供应，确保“粮袋子”“菜篮子”产品量足价稳；我们实施一揽子纾困帮扶政策，稳住经营主体；我们坚持全国一盘棋，确保交通物流畅通，确保重点产业链供应链、抗疫保供企业、关键基础设施正常运转……在保护了亿万人民生命安全和身体健康的同时，我们如期打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会、实现“十四五”良好开局，给出了高效统筹疫情防控和经济社会发展的中国答卷。

大道之行，天下为公。人民生命安全和身体健康是人类发展进步的前提。3年多来，中国尽己所能助力各国抗击疫情，以实际行动推动构建人类命运共同体。从开展新中国成立以来最大规模的全球紧急人道主义行动，到向120多个国家和国际组织供应超过22亿剂新冠疫苗，再到以自身开放合作为维护全球产业链供应链稳定畅通作出重要贡献，中国不仅以实际行动帮助挽救了全球成千上万人的生命，也以实际行动彰显了中国推动构建人类命运共同体的真诚愿望。人民至上、生命至上的中国理念产生了广泛而深远的感召力和影响力。

为人民而战，靠人民而胜。在人民至上、生命至上理念指引下，我们不惜一切代价保护人民生命安全和身体健康，经受住了一场艰苦卓绝的历史大考。3年多同心抗疫，成绩有目共睹，历史必将铭记。

（作者为国家卫生健康委卫生发展研究中心党委委员、副主任，健康和人口发展战略研究院研究员）

《 人民日报 》（ 2023年04月17日 05 版）