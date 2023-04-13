国家卫健委：截至2022年底87.7%县医院达到二级医院能力

人民网北京4月13日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委就优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局有关情况举行发布会，国家卫生健康委医政司副司长李大川在会上介绍，截至2022年底，87.7%的县医院达到了二级医院能力，45.6%的县医院达到了三级医院能力，全国县医院医疗服务能力和管理能力进一步提升。

长期以来，国家卫生健康委通过开展三级医院对口帮扶县级医院、“组团式”帮扶国家乡村振兴重点帮扶县人民医院等工作，引导城市优质资源下沉，持续提升县级医院综合能力。

李大川表示，县医院是县级医疗卫生服务网络的龙头和城乡医疗卫生服务体系的纽带。国家卫生健康委将持续推动县医院综合能力，推动城市优质医疗资源更好地向县域下沉，不断满足县域居民基本医疗服务需求。

一是继续开展城乡对口支援，推动人才下沉。组织级医院对口帮扶县级医院，每年派驻至少5名医院管理和卫生专业技术人员，每人连续驻点帮扶不少于6个月，保证受援医院全年均有派驻人员驻点帮扶。组织医疗人才“组团式按”帮扶乡村振兴重点帮扶县人民医院，每县每批次派驻5-7人，每人帮扶时间至少1年，鼓励表现优秀且有意愿的医疗人才延长帮扶时间或留在帮扶地工作。同时，采取“师傅带徒弟”“团队带团队”等方式，帮助受援医院培养综合管理人才和专业技术人才。

二是加强专科能力建设，推动技术下沉。要求支援医院根据受援医院情况，帮助受援医院拓展服务范围，增加诊疗科目，开展新技术新业务，提升外转率高、就医需求较大的常见病、多发病诊疗能力。加强卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重症儿童和新生儿救治中心、危重孕产妇救治中心建设，提升受援医院急症患者抢救等能力。

三是运用托管等方式，推动管理下沉。指导支援医院采取委托经营管理、组建医疗联合体等方式，由派驻人员担任受援县级医院院长或副院长、科室主任，建立紧密的上下联动机制。帮助受援医院优化管理架构，完善规章制度，健全绩效评价与薪酬分配体系，提高医院管理科学化、规范化、精细化水平。

“通过以上举措，力争到2025年，对于常住人口超过5万人的县，至少有1所县级医院达到二级医院医疗服务能力，力争达到二级甲等医院医疗服务能力。对于常驻人口不足5万人的县，力争有1所县级医院达到二级医院医疗服务能力，或者通过城市三级医院对口帮扶、托管、医联体建设、远程医疗服务等多种方式，满足县域居民基本医疗卫生需求，为实现一般病在市县解决打下坚实基础。”李大川说。