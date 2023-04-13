北京：114预约挂号平台覆盖270家医院

为解决群众看病就医的急难愁盼问题，“北京114预约挂号平台”服务近期再度升级，以数字化手段打通医疗服务“最后一公里”，让患者少跑腿、不跑腿。升级版本已于4月8日正式上线，服务范围覆盖了全市270家主要医院，部分重点医院热门科室号源投放量也在加大。此外，平台还新增了41家医院的检验检查报告查询功能，增加了“京通”微信、支付宝、百度三端入口，一站式预约挂号服务将让老百姓就医更加便捷。

北京114预约挂号平台为本市大型统一挂号平台，自2011年7月起至今已平稳运行10余年。平台已具备270家二级以上医院的挂号聚合界面，百姓只需关注一个公众号、注册一次，即可选择平台上所有医院的号源进行预约挂号，为百姓提供一站式预约挂号服务。目前，平台注册就诊人数已达2600余万，微信粉丝量过千万。平台提供7×24小时的预约挂号服务，同时具备200多人的超大型人工专席，为老年群体及特殊需求人群提供贴心的人工服务。经过10余年的打磨，平台具备一定的先进性，拥有一定的知名度。

据北京114预约挂号平台运营方相关负责人秦洋介绍，本次升级可以用12个字来概括，即覆盖更广、号源更多、功能更强。他表示，升级后，平台不仅覆盖了北京270家主要医院，而且结合广大市民就医就诊需求，平台从界面友好性及业务流程上都做了优化，并不断加大部分重点医院热门科室号源投放量。

秦洋透露，本次升级最大的亮点就是增加了41家医院检验检查报告的查询功能，基本覆盖全部市属医院、大部分委属医院及部分区属医院。查询报告类型包括检验报告及X光、CT、核磁检查报告，最长可查6个月内的报告。“百姓通过点击平台‘报告查询’模块，校验本人身份信息后，即可查看报告详情。下一步，我们将进一步扩大可查询检验检查报告的医院覆盖范围。”

平台入口也有所增加。秦洋表示，在预约渠道上，除了原有的“北京114预约挂号”微信公众号及114电话渠道外，此次新增加了“京通”微信、支付宝、百度三端入口，百姓可在微信、支付宝及百度APP搜索“京通”小程序，选择“预约挂号114”模块，即可访问北京114预约挂号平台，同样可以进行预约挂号全流程服务。目前，通过北京114预约挂号平台挂号无需缴费，百姓可到医院取号时进行缴费。

秦洋透露，114预约挂号平台目前正在持续迭代升级中。比如，针对老年人群体，平台已推出了适合老年人使用的“关怀版”，字体更大，菜单更简洁。“下一步，我们将结合用户需求做更好的设计，包括升级智能检索功能，开发家属替老人查询检验检查报告功能，推出支付功能、完善信息核查校验机制等等，这个平台可能每周都会有重大升级和变化，目的就是让广大市民更加方便地挂号。我们也希望大家通过网络和电话平台反馈意见建议，来帮助我们优化服务方向，我们也将结合大家的意见进行功能和便捷性的持续升级。”