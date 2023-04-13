假期出游玩高空项目 使用安全带需认准五点式

还有半个多月才到“五一”小长假，不过许多计划假期出游的人早已行动起来。国内某旅行平台的相关数据显示，“五一”小长假首日（4月29日），北京天安门、上海迪士尼度假区、长沙五一广场及重庆解放碑步行街等景点附近的部分酒店已经满房。

“五一”小长假出游，安全是第一位的。如果到了景区，发现其给参与高空项目的游客使用的是“三点式安全带”，还请各位慎重考虑是否参与。

中国旅游研究院旅游安全研究基地主任、首席专家郑向敏在接受记者采访时表示，三点式安全带是指只紧固人体上半身的一种安全带，其与人体有三个接触点——腰部点和两边肩膀连腋下点。

“三点式安全带的安全性不高，穿戴这一装备的人从高空坠落时，安全带存在脱落的风险，穿戴者还可能被勒断胸骨、胳膊等。”郑向敏进一步解释道，这种安全带往往只有单钩、无缓冲装置，穿戴者从高空坠落，很容易对其骨骼造成冲击，导致穿戴者受伤。

国家消防救援局曾对三点式安全带进行安全测试。测试结果显示，充当模拟游客的假人从吊桥上自然坠落后，其所穿戴的三点式安全带发生严重位移，假人腰部安全带被扯到腋下，背部的安全带勒在了假人的脖颈处。

那么，什么样的高空安全带才更有保障？

“三点式安全带存在一定的设计缺陷，难以符合突发情况下的应急要求。” 郑向敏表示，在全国景区高空项目中，应推行更安全的五点式安全带。五点式安全带也被称为全身式安全带，能够固定使用者的腰部、臀部、大腿，具有更高的安全性。

目前，五点式安全带被广泛应用于高空施工作业中。较之三点式安全带，五点式安全带能够在五个方向同时消散撞击提拉所产生的力量，对人体形成更多的保护。

相关专家表示，儿童安全座椅所使用的就是五点式安全带。在发生撞击后，座椅内的儿童身体出现前移，松紧合适的安全带能够及时“抓住”他们、阻止位移，同时还能够分散撞击力量，从而最大程度地保护儿童安全。