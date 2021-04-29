出租车网约车前排安全带使用率高 但后排乘客总系不上安全带

“上车后，司机提示我系好安全带，可是我在后排座椅上摸了半天，也没找到安全带的卡扣。”近日，一些市民反映，不少网约车司机在座椅上安装了座套，把安全带的卡扣包裹起来很难找到，希望司机能够整理座套，让安全带能够正常使用。

问题

卡扣和安全带捉迷藏

记者调查发现确实有些网约车存在这一现象。

4月11日夜间，记者叫了一辆网约车并在后排落座，按照提示从靠背上拉出了安全带，同时在座椅上摸索卡扣。这时候车辆已起步，摸索了一会儿后，记者仍没有找到安全带卡扣。司机说，应该是塞在座椅之间的缝隙中。但直到下车，记者也没有找到。

记者注意到，这辆车的后排座椅安装了一种材质厚实的座套，在座椅和靠背的连接处几乎看不到缝隙，更找不到安全带的卡扣位置。

4月20日白天，记者又乘坐了一辆网约车。这辆车座椅靠背并没有包座套，只在座椅上铺了一层坐垫。记者在坐垫和靠背的连接处摸索，摸到一个卡扣后试图扣上安全带，但是扣了好几次都不行。原来，这个卡扣是中间座位的卡扣。而右侧安全带的卡扣被塞进了座椅和靠背之间的缝隙中，需要手指用力才能抠出来。

除了安全带卡扣隐藏的情况外，记者还发现另外一种现象，有些车后排根本找不到安全带，即便找到了也很难取出来。4月5日，记者乘坐一辆网约车，发现这辆车后排座椅被座套包裹着，左侧的安全带夹在座椅和车厢之间的夹缝中，记者拽了好几下，都没有拽出来。中间座椅的安全带也不知道藏在什么地方。对此，这名司机解释说，中间的安全带应该是被塞到座套里面了,车后座很少会坐满三个人。

当天下午记者又随机叫了一辆网约车，拉出后座安全带，发现上面沾满了灰尘，可见很久没有人使用。

就这一问题，记者随机采访了数位市民，其中不少人遇到类似情况，大约有三成左右的网约车后座找不到安全带卡扣。

支招

司机如何整理安全带卡扣

一名从事网约车运营多年的司机李师傅，专门向记者演示了司机如何找出安全带卡扣的方法。“卡扣找不到的很多情况是搬动座椅或者拆洗座套造成的。”他一只手伸到后排座椅下面，轻轻往上一抬，座椅就翘了起来，“这里有一个锁，只有弯腰低头才能看到，有时候必须借着光源，只要掌握力度轻轻一提就能解锁。”他搬动座椅后，露出一块钢板，后座的三个卡扣耷拉到了钢板上，“取下后座时安全带卡扣会垂下去，如果不把它取出来，再次安装座椅时，就容易压住卡扣，造成乘客找不到。”

另外，安全带被座椅夹住的情况也容易解决，李师傅说大多数车型的靠背顶端，都有两根带子，用力提拉带子可以取下靠背，将被夹住的安全带取出来整理好后，再按照原样安回靠背就好了。

对于不少网约车司机喜欢在座椅外边再装一层座套的现象，一名网约车司机分析道，可能是为了保护车座。尤其是有些车的座椅原本就是织布做的，如果弄脏了或者洒上了液体，很难清理干净，套上座套就可以避免了。

权威回复

安全带不能用可拒绝乘车

有人因系不上安全带而取消网约车订单。近日，有一名年轻的妈妈带着孩子上了一辆网约车，在帮孩子系安全带的时候，却怎么也找不到卡扣，无奈她只好请司机帮忙，司机发现卡扣被压在后车座底下。由于取出卡扣过于麻烦，这位妈妈取消了订单，另外打了一辆车。

关于后排乘客系安全带，网约车平台有明确的规定吗？

记者注意到，打开一款网约车软件，会看到几秒钟的广告提示，画面上方是两行黑色的字体“安全带生命带，前后排都要带”。

针对这一提示，记者咨询其客服。一名工作人员介绍，公司的确要求司机要主动向乘客提出建议，后排落座也需要系上安全带。乘客上车后最好在车辆出发前检查安全带是否可以正常使用，如果存在问题应及时和司机协商解决，乘客可拒绝乘车。“针对网约车安装座套的现象，目前公司没有明确的规定。”

机动车后排座是否必须系安全带呢？记者查询到，今年3月2日，公安部相关负责人曾表示：目前，汽车前排驾乘人员安全带使用率超过90%，已经养成了上车系安全带的良好习惯，但后排乘坐人往往忽视安全带的重要性。下一步，将推动后排乘坐人员，也就是全员都要使用安全带。 本报记者 杨晓斌