国家卫生健康委负责人就《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》答记者问

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》（以下简称《意见》），明确了医疗卫生服务体系改革发展的目标、方向和举措。《意见》公开发布后，国家卫生健康委负责人回答了记者的提问。

一、请介绍一下《意见》出台的背景和意义

医疗卫生服务体系承载着维护人民群众生命安全和身体健康的重要功能。党的十八大以来，我国医疗卫生服务的公平性和可及性显著提高，服务质量和效率持续改善，人民群众看病就医负担不断减轻，主要健康指标居于中高收入国家前列。党的二十大报告指出，我国建成世界上规模最大的医疗卫生体系。

立足新发展阶段，我国医疗卫生服务体系建设在取得成绩的同时，发展不平衡、不充分的问题仍然比较突出，与人民群众的健康需要和高质量发展要求还存在一定差距。《意见》深入贯彻党的二十大精神，总结新冠疫情防控经验，对进一步完善医疗卫生服务体系提出了一系列要求和举措，着力促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，发展公共卫生和基层服务等薄弱环节，加强机构管理和分工协作，优化服务提供，深化体制机制改革，对于解决群众看病就医的急难愁盼问题，满足群众全方位全周期健康需要，促进卫生健康事业高质量发展，推进健康中国建设具有重要意义。

二、进一步完善医疗卫生服务体系的总体要求和目标是什么？

进一步完善医疗卫生服务体系要坚持以人民健康为中心，坚持预防为主，坚持医疗卫生事业公益性，推动医疗卫生发展方式转向更加注重内涵式发展、服务模式转向更加注重系统连续、管理手段转向更加注重科学化治理，建设中国特色优质高效的医疗卫生服务体系，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

《意见》还分阶段提出了进一步完善医疗卫生服务体系的目标。到2025年，医疗卫生服务体系进一步健全，资源配置和服务均衡性逐步提高，重大疾病防控、救治和应急处置能力明显增强，中西医发展更加协调，有序就医和诊疗体系建设取得积极成效。到2035年，形成与基本实现社会主义现代化相适应，体系完整、分工明确、功能互补、连续协同、运行高效、富有韧性的整合型医疗卫生服务体系，医疗卫生服务公平性、可及性和优质服务供给能力明显增强，促进人民群众健康水平显著提升。

三、进一步完善医疗卫生服务体系的重点任务是什么？

围绕人民群众健康需要，针对存在的问题，重点从5个方面进一步完善医疗卫生服务体系：一是优化资源配置，加强人才队伍建设，推进能力现代化。以基层为重点，落实预防为主，加大人才培养力度，扩大优质医疗资源供给，强化公共卫生和基层医疗服务，提升服务体系整体能力。二是加强分工合作，促进分级诊疗，推进体系整合化。围绕区域协同和上下联动，统筹推进家庭医生签约服务、医疗联合体、防治结合等工作，完善医疗卫生机构分工协作机制。三是提高服务质量，改善服务体验，推进服务优质化。加强医疗质量控制，提高技术水平，优化服务流程，持续改善医疗服务，解决影响群众看病就医体验的突出问题。四是加强科学管理，压实责任，推进管理精细化。加强和改进公立医院、专业公共卫生机构、基层医疗卫生机构的管理，健全管理制度，落实功能定位，实现管理规范化、精细化。五是深化体制机制改革，提升动力，推进治理科学化。促进医保、医疗、医药协同发展和治理，建立健全适应医疗卫生服务体系发展的体制机制，提升治理能力和水平。

四、如何优化医疗卫生资源配置，提升服务能力？

《意见》要求加大人才培养培训力度，扩大优质医疗卫生资源供给，抓住“人才”和“机构”这两个关键点，着力提升服务能力。

一是提升卫生健康人才能力。落实发展壮大医疗卫生队伍，把工作重点放在农村和社区。加大基层、边远地区和紧缺专业人才培养扶持力度，推进农村卫生人才定向培养，激励乡村医生参加学历教育、考取执业（助理）医师资格，扩大全科医生队伍。完善公共卫生与临床医学复合型人才培养机制。同时，实施医学高层次人才计划，培养一批领军人才，提高人才队伍的数量和质量，优化布局结构。

二是按照功能定位提高各级各类医疗卫生机构的服务能力。健全公共卫生体系，加强医疗卫生机构的公共卫生科室标准化建设，完善专业公共卫生机构人员配备标准，构建公共卫生实验室检测网络，健全监测预警体系，提高疾病预防控制能力。以常见病、多发病为重点巩固基层服务网底，以学科建设为抓手强化县级医院龙头地位。建设国家医学中心、国家和省级区域医疗中心，辐射提高全国和区域整体医疗服务水平。积极应对人口老龄化，扩大康复和护理等接续性服务供给，满足群众健康需要。

五、如何促进体系整合，加强医疗卫生机构之间的分工合作？

《意见》要求立足于现有的医疗卫生服务网络，通过建立目标明确、权责清晰、公平有效的分工协作机制，在纵向和横向上推进体系整合，实现“上下结合”、“防治结合”、“医养结合”和“中西医结合”。

在纵向上，促进“上下结合”。一是推进医疗联合体建设。网格化布局城市医联体，形成以市带区、区社一体、多元化的发展模式，完善连续通畅的双向转诊服务路径。推进县域医共体建设，实行县乡一体化和乡村一体化管理，建立责任、管理、服务、利益共同体。二是做实家庭医生签约服务。扩大签约服务队伍，增加签约服务供给，丰富签约服务内涵，完善签约服务筹资机制，建立以全科医生为主体、全科专科有效联动、医防有机融合的家庭医生签约服务模式。

在横向上，一是促进“防治结合”。创新医防协同、医防融合机制。落实各级医疗机构公共卫生职责，推进医疗机构和专业公共卫生机构的深度协作，完善网格化的基层疾病预防控制网络。以重点人群和重点疾病管理为主要内容，优化公共卫生服务。

二是促进“医养结合”。合理布局养老机构与综合医院老年医学科、护理院、康复疗养机构、安宁疗护机构等，建立健全医疗机构与养老机构业务协作机制，推动基层医疗卫生机构支持老年人医疗照护、家庭病床、居家护理等服务。

三是促进“中西医结合”。加强中医药服务体系建设，完善中西医会诊制度，深入开展重大疑难疾病中西医临床协作，支持有条件的中医医院牵头建设医疗联合体，加强基层医疗卫生机构中医馆建设。

六、如何提高医疗卫生服务质量，增强群众看病就医获得感？

《意见》提出要加强医疗质量管理和控制，加快卫生健康科技创新，持续改善医疗卫生服务，增强服务的连续性、便捷性和舒适性。

一是保障医疗服务质量安全。健全覆盖主要专业的国家、省、市三级医疗质量控制组织，完善医疗质量安全管理制度和规范，严格落实医疗质量安全核心制度。建立健全医疗机构全员参与、覆盖临床服务全过程的质量管理与控制工作制度。

二是提高医疗卫生技术水平。加强临床医学、公共卫生和医药器械研发体系与能力建设，依托高水平医疗机构建设国家临床医学研究中心，强化科研攻关在重大公共卫生事件应对中的重要支撑作用，加快补齐高端医疗装备短板。

三是改善群众就医体验。完善分级诊疗技术标准和工作机制，健全多学科联合诊疗和查房制度，建立重大急性病救治中心和慢性病联合门诊等，促进服务连续性。积极运用互联网、人工智能等技术，持续优化服务流程，提升服务便捷性。改善就诊环境，加强医患沟通，促进人文关怀，落实优质护理，增强服务舒适性。

七、如何加强科学管理，提高医疗卫生机构运行效率和服务效能？

《意见》提出要完善管理制度、创新管理方式、落实管理责任，提高医院、专业公共卫生机构和基层医疗卫生机构的运行效率和服务效能。

一是健全现代医院管理制度。坚持和加强党对公立医院的全面领导，健全维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制。实行全面预算绩效管理，全面开展公立医院绩效考核。

二是完善专业公共卫生机构管理。优化完善疾病预防控制机构职能设置，实施岗位分级分类管理，提高专业技术人才比例。严格执行技术规范，强化质量控制、风险防范和绩效考核。

三是加强基层医疗卫生机构管理。建立健全符合基层功能定位和服务特点的评价评审体系，将基层医疗卫生机构纳入国家医疗质量管理与控制体系。强化绩效考核，将服务质量数量、运行效率、患者满意度等作为主要考核内容。

八、如何深化体制机制改革，提升服务体系治理能力和水平？

《意见》提出要加强联动改革，深化筹资机制、编制人事薪酬和综合监管改革，发挥信息化的重要支撑作用，为医疗卫生服务体系的高效运行提供保障。

在完善卫生健康筹资机制方面，一是建立稳定的政府投入机制，落实政府对公立医院、专业公共卫生机构和基层医疗卫生机构的投入责任。二是深化医疗服务价格改革，建立分类管理、医院参与、科学确定、动态调整的医疗服务价格机制。三是完善多元复合式医保支付方式，为加强医疗机构间的分工协作提供有效的引导机制。

在深化编制人事薪酬制度改革方面，一是合理制定并落实人员编制标准，建立动态核增机制，推动医疗联合体内编制分别核定、统筹使用，人员统一招聘和管理。二是落实“两个允许”的要求，科学合理确定并动态调整公立医疗卫生机构的薪酬水平，落实有关分配激励政策。

在强化综合监管方面，健全多元化综合监管体系，强化对医疗卫生服务重点领域和关键环节的监管。建立健全医疗卫生行业行风建设工作体系，维护公立医疗卫生机构公益性，依法规范社会办医疗机构执业行为。完善依法联合惩戒体系，加强责任追究和联动问责。

在加强信息化支撑方面，发展“互联网+医疗健康”，加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设。建立跨部门、跨机构公共卫生数据共享调度机制和智慧化预警多点触发机制，强化数据安全监测和预警。

九、如何确保进一步完善医疗卫生服务体系工作任务的落实落地？

《意见》要求坚持和加强党的全面领导，强化地方各级党委对医疗卫生服务体系改革发展的领导责任。各级政府要高度重视建设优质高效医疗卫生服务体系并列入政府工作目标和考核目标，制定具体实施方案，落实各项任务，因地制宜加强体制机制创新。国家卫生健康委将会同有关部门制定重点任务分工，建立监测评价机制，并开展试点工作，及时总结推广好的经验和做法，推动优质高效医疗卫生服务体系落实落地。