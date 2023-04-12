沙尘天气再度来袭 是否进入新活跃期？

4月9日起，我国北方多地再次出现沙尘天气。内蒙古呼和浩特、北京等地出现沙尘暴，内蒙古锡林郭勒、包头、乌兰察布和河北张家口等局地出现强沙尘暴。4月11日，中央气象台继续发布沙尘暴蓝色预警。

“今年以来，我国已出现8次沙尘天气，4月9日以来的沙尘天气过程达到沙尘暴级别，为今年第二次沙尘暴过程，弱于3月19—24日的强沙尘暴过程。”在中国气象局4月11日召开的“沙尘”主题线上发布会上，中央气象台首席预报员桂海林说。

此次沙尘天气将持续多久？漫天黄沙究竟来自哪儿？沙尘天气是否进入新的活跃期？

沙尘直达南方正常吗

一般来讲，沙尘天气的形成需满足3个主要条件：持久强劲的大风、沙尘源和低层大气不稳定。

桂海林介绍，今年沙尘天气偏多主要原因有两个，一是今年1—3月，全国气温普遍偏高，加上整个北方地区降水偏少，裸露的地表面积较大，沙尘源充足；二是今年以来的冷暖空气活动也比较频繁，北方地区大风天气增多，有利于沙尘输送。

“从沙尘来源看，今年的沙尘天气基本是由蒙古气旋带来的大风导致的。其在途经我国北方干旱半干旱地区时，有沿途沙尘补充。所以，沙尘源实际上是蒙古国和我国共同作用的结果。”桂海林说。

数据显示，截至4月11日7时，此次沙尘天气已经影响到了山东北部和河南北部，影响我国国土面积达360多万平方公里。受冷空气影响，沙尘将继续南下，预计影响范围将达390万至400万平方公里。

在人们印象中，沙尘天气似乎是“北方专属”，此次却跨过长江影响到了南方，正常吗？

桂海林表示，这次沙尘天气的主要影响范围还是集中在长江以北地区，不过由于强度较强，加上高空偏北气流的输送作用，沙尘会被南下输送到浙江北部或者湖南北部一带，但是影响强度不大。

“实际上不仅是到南方，从监测数据来看，沙尘比较强时，甚至可以围绕地球一圈。”桂海林说，欧洲阿尔卑斯山上曾经检测到来自亚洲地区的沙尘粒子，说明沙尘存在远距离输送的现象，即使影响到南方地区也并不少见。

桂海林介绍，今年3月以来的几次沙尘过程中，只要达到扬沙以上级别的过程，大部分都会波及到长江以北地区，3月9日至10日的那次沙尘过程，就影响了江苏和安徽两省。

沙尘天气还会反复出现吗

今年北方地区出现多次大范围沙尘天气，引发人们对未来沙尘天气是否会频发的担忧，我国沙尘是否进入了新的活跃周期？

对此，桂海林表示，这要从更大的时间尺度去看。每年3—5月，都是我国沙尘天气的高发季节，2000年以来，我国大范围的沙尘暴次数是呈现减少趋势的，但从近些年看，有部分年段沙尘次数比常年同期略偏多。

“沙尘天气发生与很多因素有关，如地表的植被、积雪、气温、降水以及天气系统的强度等。”桂海林说，天气系统的发生具有年际变化特点，从目前情况看，并不意味着我国进入了新的沙尘活跃周期。

每逢沙尘天气来临，人们都会问，为什么三北防护林挡不住沙尘？

“三北防护林对抑制沙尘还是起到了很大的作用，近些年监测显示，沙源地起沙的概率已经大大降低了。但由于有时天气系统发生的位置和境外的一些沙源地配合，在适当条件下，还是会发生跨国际的大沙尘现象，并不能因此否认我国生态防护林的作用。”桂海林强调。

此次沙尘天气将持续多久，还会继续反复出现吗？桂海林介绍，此次沙尘天气基本上在4月11日午后影响到长江以北的部分地区，如江苏、安徽、湖北，甚至浙江北部、湖南北部，4月12日可能还会有一些残余，但整体而言，在11日夜间到12日逐渐趋于减弱和结束。

“从目前资料研判，4月13日至16日，我国北方地区冷空气及沙尘活动仍然较多。其中，4月13日夜间至14日，可能还会对西北地区和华北以外的其他地区带来影响。”桂海林说。